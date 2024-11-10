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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.11.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T23:16

2024-11-10T23:16

2024-11-10T23:16

специальная военная операция на украине

запорожская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров. "Взрывы в (подконтрольной Киеву части – ред.) Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф