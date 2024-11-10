Прогноз АР: Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков, у Харрис - 226
Прогноз АР: Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков, Харрис - 226
© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США с результатом 312 голосов выборщиков, его соперник, кандидат от Демократической партии Камала Харрис набрала оставшиеся 226 голосов, свидетельствует прогноз "Ассошиэйтед Пресс".
Согласно данным карты на сайте агентства, Трамп получил 50,5% голосов американских избирателей, тогда как Харрис – 48,0%.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.