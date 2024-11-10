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Прогноз АР: Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков, у Харрис - 226 - РИА Новости, 10.11.2024
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06:02 10.11.2024 (обновлено: 06:21 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/vybory-1982893978.html
Прогноз АР: Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков, у Харрис - 226
Прогноз АР: Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков, у Харрис - 226 - РИА Новости, 10.11.2024
Прогноз АР: Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков, у Харрис - 226
Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США с результатом 312 голосов выборщиков, его соперник, кандидат от Демократической партии Камала... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T06:02
2024-11-10T06:21
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США с результатом 312 голосов выборщиков, его соперник, кандидат от Демократической партии Камала Харрис набрала оставшиеся 226 голосов, свидетельствует прогноз "Ассошиэйтед Пресс".Согласно данным карты на сайте агентства, Трамп получил 50,5% голосов американских избирателей, тогда как Харрис – 48,0%.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Прогноз АР: Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков, у Харрис - 226

Прогноз АР: Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков, Харрис - 226

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США с результатом 312 голосов выборщиков, его соперник, кандидат от Демократической партии Камала Харрис набрала оставшиеся 226 голосов, свидетельствует прогноз "Ассошиэйтед Пресс".
Согласно данным карты на сайте агентства, Трамп получил 50,5% голосов американских избирателей, тогда как Харрис – 48,0%.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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