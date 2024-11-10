https://ria.ru/20241110/vybory-1982893978.html

Прогноз АР: Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков, у Харрис - 226

Прогноз АР: Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков, у Харрис - 226 - РИА Новости, 10.11.2024

Прогноз АР: Трамп победил, набрав 312 голосов выборщиков, у Харрис - 226

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США с результатом 312 голосов выборщиков, его соперник, кандидат от Демократической партии Камала... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T06:02

2024-11-10T06:02

2024-11-10T06:21

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сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США с результатом 312 голосов выборщиков, его соперник, кандидат от Демократической партии Камала Харрис набрала оставшиеся 226 голосов, свидетельствует прогноз "Ассошиэйтед Пресс".Согласно данным карты на сайте агентства, Трамп получил 50,5% голосов американских избирателей, тогда как Харрис – 48,0%.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/zaharova-1982892928.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024