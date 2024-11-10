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Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием - РИА Новости, 10.11.2024
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00:18 10.11.2024 (обновлено: 00:38 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/volodin-1982882977.html
Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием
Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием - РИА Новости, 10.11.2024
Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив информационного агентства Sputnik и главного редактора Маргариту Симоньян с десятилетием агентства. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:18
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вячеслав володин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив информационного агентства Sputnik и главного редактора Маргариту Симоньян с десятилетием агентства. Международное информационное агентство и радио Sputnik в воскресенье отмечает десятилетний юбилей. "Поздравляю вас и весь коллектив с 10-летием информационного агентства "Спутник". Специализируясь на новостях о мировой политике и экономике, с первых дней своей работы ИА "Спутник" следует принципам объективности, достоверности и оперативности", — отметил Володин. По словам председателя Госдумы, внедрение цифровых форматов, современные подходы при освещении международной повестки обеспечивают популярность агентства у широкой аудитории. Он также пожелал творческих успехов и всего самого доброго.
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вячеслав володин, маргарита симоньян, госдума рф, sputnik
Вячеслав Володин, Маргарита Симоньян, Госдума РФ, Sputnik
Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием

Володин объективность, достоверность и оперативность агентства с первых дней

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив информационного агентства Sputnik и главного редактора Маргариту Симоньян с десятилетием агентства.
Международное информационное агентство и радио Sputnik в воскресенье отмечает десятилетний юбилей.
"Поздравляю вас и весь коллектив с 10-летием информационного агентства "Спутник". Специализируясь на новостях о мировой политике и экономике, с первых дней своей работы ИА "Спутник" следует принципам объективности, достоверности и оперативности", — отметил Володин.
По словам председателя Госдумы, внедрение цифровых форматов, современные подходы при освещении международной повестки обеспечивают популярность агентства у широкой аудитории.
Он также пожелал творческих успехов и всего самого доброго.
Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Вячеслав ВолодинМаргарита СимоньянГосдума РФSputnik
 
 
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