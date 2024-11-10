https://ria.ru/20241110/volodin-1982882977.html

Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием

Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием - РИА Новости, 10.11.2024

Володин поздравил информагентство Sputnik с 10-летием

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив информационного агентства Sputnik и главного редактора Маргариту Симоньян с десятилетием агентства. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:18

2024-11-10T00:18

2024-11-10T00:38

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил коллектив информационного агентства Sputnik и главного редактора Маргариту Симоньян с десятилетием агентства. Международное информационное агентство и радио Sputnik в воскресенье отмечает десятилетний юбилей. "Поздравляю вас и весь коллектив с 10-летием информационного агентства "Спутник". Специализируясь на новостях о мировой политике и экономике, с первых дней своей работы ИА "Спутник" следует принципам объективности, достоверности и оперативности", — отметил Володин. По словам председателя Госдумы, внедрение цифровых форматов, современные подходы при освещении международной повестки обеспечивают популярность агентства у широкой аудитории. Он также пожелал творческих успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20241030/sotrudnichestvo-1980901138.html

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вячеслав володин, маргарита симоньян, госдума рф, sputnik