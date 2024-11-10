Глава МИД Уганды прокомментировал прямоту Трампа
Глава МИД Уганды Одонго назвал прямоту Трампа положительной чертой
Джедже Одонго. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя – РИА Новости. Уганда считает прямоту избранного президента США Дональда Трампа в обозначении своей политической позиции "положительной чертой", сообщил РИА Новости министр иностранных дел Уганды Абубакер Джедже Одонго.
"Я считаю, что Трамп не будет проводить политику, которую отстаивают демократы. Возможно, мы не всегда согласны с Трампом, но мы ценим его прямоту; он открыто высказывает свою позицию, что позволяет нам четко понимать нашу позицию. Мы считаем это положительной чертой", - сказала Одонго на полях министерской встречи формата "Россия-Африка".
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.