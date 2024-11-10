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Глава МИД Уганды прокомментировал прямоту Трампа - РИА Новости, 10.11.2024
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14:03 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/uganda-1982924994.html
Глава МИД Уганды прокомментировал прямоту Трампа
Глава МИД Уганды прокомментировал прямоту Трампа - РИА Новости, 10.11.2024
Глава МИД Уганды прокомментировал прямоту Трампа
Уганда считает прямоту избранного президента США Дональда Трампа в обозначении своей политической позиции "положительной чертой", сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:03
2024-11-10T14:03
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СИРИУС, 10 ноя – РИА Новости. Уганда считает прямоту избранного президента США Дональда Трампа в обозначении своей политической позиции "положительной чертой", сообщил РИА Новости министр иностранных дел Уганды Абубакер Джедже Одонго. "Я считаю, что Трамп не будет проводить политику, которую отстаивают демократы. Возможно, мы не всегда согласны с Трампом, но мы ценим его прямоту; он открыто высказывает свою позицию, что позволяет нам четко понимать нашу позицию. Мы считаем это положительной чертой", - сказала Одонго на полях министерской встречи формата "Россия-Африка". Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241110/trump-1982923754.html
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в мире, сша, уганда, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc
В мире, США, Уганда, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC
Глава МИД Уганды прокомментировал прямоту Трампа

Глава МИД Уганды Одонго назвал прямоту Трампа положительной чертой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДжедже Одонго
Джедже Одонго - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Джедже Одонго. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя – РИА Новости. Уганда считает прямоту избранного президента США Дональда Трампа в обозначении своей политической позиции "положительной чертой", сообщил РИА Новости министр иностранных дел Уганды Абубакер Джедже Одонго.
"Я считаю, что Трамп не будет проводить политику, которую отстаивают демократы. Возможно, мы не всегда согласны с Трампом, но мы ценим его прямоту; он открыто высказывает свою позицию, что позволяет нам четко понимать нашу позицию. Мы считаем это положительной чертой", - сказала Одонго на полях министерской встречи формата "Россия-Африка".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В Кремле рассказали, что отличает Трампа от действующей администрации США
Вчера, 13:45
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
СМИ раскрыли, через какую лазейку Трамп может выйти из НАТО
Вчера, 09:19
 
В миреСШАУгандаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденNBC
 
 
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