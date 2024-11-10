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При ударе Израиля по жилому дому в пригороде Дамаска погибли семь человек
При ударе Израиля по жилому дому в пригороде Дамаска погибли семь человек - РИА Новости, 10.11.2024
При ударе Израиля по жилому дому в пригороде Дамаска погибли семь человек
Семь человек стали жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Дамаска, передает агентство SANA со ссылкой на Министерство обороны Сирии. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T19:40
2024-11-10T19:40
2024-11-10T20:56
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ДАМАСК, 10 ноя — РИА Новости. Семь человек стали жертвами удара израильских ВВС по южному пригороду Дамаска, передает агентство SANA со ссылкой на Министерство обороны Сирии."Примерно в 17:00 по местному времени израильский противник начал воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нацелившись на жилой дом в районе Сейида Зейнаб в пригороде Дамаска, что привело к гибели семи мирных жителей, включая детей и женщин, и ранению еще 20 человек. Причинен материальный ущерб частной собственности", — говорится в сообщении.На минувшей неделе Израиль также нанес удары по пригороду Сейида Зейнаб, куда для поклонения шиитским святыням приезжают мусульмане из других арабских стран. Тогда обошлось без жертв. Израиль усилил атаки на Сирию после начавшейся в сентябре наступательной операции против "Хезболлы". Так, ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе САР и Ливана, которые, как утверждается, использовались для поставок оружия шиитскому движению. Кроме того, израильские военные наносят удары по Дамаску.Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.
https://ria.ru/20241103/siriya-1981727923.html
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в мире, израиль, дмитрий песков, сирия, дамаск (город), хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Дмитрий Песков, Сирия, Дамаск (город), Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
При ударе Израиля по жилому дому в пригороде Дамаска погибли семь человек
МО Сирии: при ударе ВВС Израиля по дому в пригороде Дамаска погибли 7 человек