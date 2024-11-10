https://ria.ru/20241110/turizm-1982883564.html
Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма
Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма - РИА Новости, 10.11.2024
Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма
Власти Сочи встретились с делегацией Сьерра-Леоне на полях конференции "Россия-Африка" в Сириусе и обсудили варианты создания двусторонних отношений в сфере... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:47
2024-11-10T00:47
2024-11-10T00:47
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СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Сочи встретились с делегацией Сьерра-Леоне на полях конференции "Россия-Африка" в Сириусе и обсудили варианты создания двусторонних отношений в сфере туризма и торговли, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале. "С заместителем министра иностранных дел республики госпожой Франсес Пэги Алгали и чрезвычайным и полномочным послом Сьерра-Леоне в России господином Мохамедом Йонгаво обсудили практические шаги в развитии двусторонних отношений", — написал Прошунин. Глава курорта отметил, что ряд вопросов был посвящен взаимодействию в сфере торговли и туризму. Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. В мероприятии принимают участие более 1,5 тысяч человек, включая 45 министров с Африканского континента.
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сьерра-леоне, сочи, россия, форум "россия — африка", туризм, торговля
Сьерра-Леоне, Сочи, Россия, Форум "Россия — Африка", Туризм, Торговля
Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма
Мэр Сочи рассказал об обсуждении торговли и туризма с делегацией Сьерра-Леоне
СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Сочи встретились с делегацией Сьерра-Леоне на полях конференции "Россия-Африка" в Сириусе и обсудили варианты создания двусторонних отношений в сфере туризма и торговли, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале.
"С заместителем министра иностранных дел республики госпожой Франсес Пэги Алгали и чрезвычайным и полномочным послом Сьерра-Леоне в России господином Мохамедом Йонгаво обсудили практические шаги в развитии двусторонних отношений", — написал Прошунин.
Глава курорта отметил, что ряд вопросов был посвящен взаимодействию в сфере торговли и туризму.
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. В мероприятии принимают участие более 1,5 тысяч человек, включая 45 министров с Африканского континента.