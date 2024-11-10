Рейтинг@Mail.ru
Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/turizm-1982883564.html
Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма
Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма - РИА Новости, 10.11.2024
Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма
Власти Сочи встретились с делегацией Сьерра-Леоне на полях конференции "Россия-Африка" в Сириусе и обсудили варианты создания двусторонних отношений в сфере... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:47
2024-11-10T00:47
сьерра-леоне
сочи
россия
форум "россия — африка"
туризм
торговля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982847682_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_7317406c8f001d8f15f8ea05bdfc97f4.jpg
СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Сочи встретились с делегацией Сьерра-Леоне на полях конференции "Россия-Африка" в Сириусе и обсудили варианты создания двусторонних отношений в сфере туризма и торговли, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале. "С заместителем министра иностранных дел республики госпожой Франсес Пэги Алгали и чрезвычайным и полномочным послом Сьерра-Леоне в России господином Мохамедом Йонгаво обсудили практические шаги в развитии двусторонних отношений", — написал Прошунин. Глава курорта отметил, что ряд вопросов был посвящен взаимодействию в сфере торговли и туризму. Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. В мероприятии принимают участие более 1,5 тысяч человек, включая 45 министров с Африканского континента.
https://ria.ru/20241109/afrika-1982849970.html
сьерра-леоне
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982847682_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_9ad2d591f08d07c7c2ee22f2622eae60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сьерра-леоне, сочи, россия, форум "россия — африка", туризм, торговля
Сьерра-Леоне, Сочи, Россия, Форум "Россия — Африка", Туризм, Торговля
Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма

Мэр Сочи рассказал об обсуждении торговли и туризма с делегацией Сьерра-Леоне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФорум "Россия - Африка" в Сочи
Форум Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Форум "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Сочи встретились с делегацией Сьерра-Леоне на полях конференции "Россия-Африка" в Сириусе и обсудили варианты создания двусторонних отношений в сфере туризма и торговли, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале.
"С заместителем министра иностранных дел республики госпожой Франсес Пэги Алгали и чрезвычайным и полномочным послом Сьерра-Леоне в России господином Мохамедом Йонгаво обсудили практические шаги в развитии двусторонних отношений", — написал Прошунин.
Глава курорта отметил, что ряд вопросов был посвящен взаимодействию в сфере торговли и туризму.
Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. В мероприятии принимают участие более 1,5 тысяч человек, включая 45 министров с Африканского континента.
Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Африка была обманута Западом, заявил глава МИД Конго
Вчера, 18:17
 
Сьерра-ЛеонеСочиРоссияФорум "Россия — Африка"ТуризмТорговля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала