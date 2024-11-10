https://ria.ru/20241110/turizm-1982883564.html

Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма

Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма - РИА Новости, 10.11.2024

Власти Сочи и Сьерра-Леоне на форуме "Россия-Африка" обсудили тему туризма

Власти Сочи встретились с делегацией Сьерра-Леоне на полях конференции "Россия-Африка" в Сириусе и обсудили варианты создания двусторонних отношений в сфере... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:47

2024-11-10T00:47

2024-11-10T00:47

сьерра-леоне

сочи

россия

форум "россия — африка"

туризм

торговля

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СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Сочи встретились с делегацией Сьерра-Леоне на полях конференции "Россия-Африка" в Сириусе и обсудили варианты создания двусторонних отношений в сфере туризма и торговли, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале. "С заместителем министра иностранных дел республики госпожой Франсес Пэги Алгали и чрезвычайным и полномочным послом Сьерра-Леоне в России господином Мохамедом Йонгаво обсудили практические шаги в развитии двусторонних отношений", — написал Прошунин. Глава курорта отметил, что ряд вопросов был посвящен взаимодействию в сфере торговли и туризму. Первая министерская конференция Форума партнерства "Россия Африка" проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. В мероприятии принимают участие более 1,5 тысяч человек, включая 45 министров с Африканского континента.

https://ria.ru/20241109/afrika-1982849970.html

сьерра-леоне

сочи

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сьерра-леоне, сочи, россия, форум "россия — африка", туризм, торговля