https://ria.ru/20241110/trump-1982923009.html
Медведев высмеял реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа
Медведев высмеял реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа - РИА Новости, 10.11.2024
Медведев высмеял реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что смешно смотреть на перепуганные лица правящих кругов... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T13:34
2024-11-10T13:34
2024-11-10T13:49
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что смешно смотреть на перепуганные лица правящих кругов Европы, ранее называвших победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа агентом РФ, а теперь стремящихся "целовать его ботинки"."На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица собачонок-представителей правящих кругов Европы, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь ходят под себя, стремясь целовать ботинки своего нового хозяина", - написал Медведев.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано, станет известно после января.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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РИА Новости
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европа, россия, в мире, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, выборы президента сша — 2024, евросоюз
Европа, Россия, В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Выборы президента США — 2024, Евросоюз
Медведев высмеял реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа
Медведев: смешно смотреть на испуганные власти ЕС, целующие ботинки Трампа
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём аккаунте в социальной сети Х
, что смешно смотреть на перепуганные лица правящих кругов Европы, ранее называвших победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа агентом РФ, а теперь стремящихся "целовать его ботинки".
"На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица собачонок-представителей правящих кругов Европы, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь ходят под себя, стремясь целовать ботинки своего нового хозяина", - написал Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано, станет известно после января.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.