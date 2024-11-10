https://ria.ru/20241110/trump-1982923009.html

Медведев высмеял реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа

Медведев высмеял реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа - РИА Новости, 10.11.2024

Медведев высмеял реакцию правящих кругов Европы на победу Трампа

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что смешно смотреть на перепуганные лица правящих кругов... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:34

2024-11-10T13:34

2024-11-10T13:49

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своём аккаунте в социальной сети Х, что смешно смотреть на перепуганные лица правящих кругов Европы, ранее называвших победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа агентом РФ, а теперь стремящихся "целовать его ботинки"."На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица собачонок-представителей правящих кругов Европы, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь ходят под себя, стремясь целовать ботинки своего нового хозяина", - написал Медведев.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано, станет известно после января.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

европа, россия, в мире, сша, дональд трамп, дмитрий медведев, выборы президента сша — 2024, евросоюз