https://ria.ru/20241110/tayna-1982615572.html

"Убивали любого". Раскрыта главная тайна знаменитого "города мертвых"

"Убивали любого". Раскрыта главная тайна знаменитого "города мертвых" - РИА Новости, 10.11.2024

"Убивали любого". Раскрыта главная тайна знаменитого "города мертвых"

Цивилизации Мезоамерики — майя, ацтеки — оставили после себя множество загадок. На одну из них недавно нашли ответ. Ученые в очередной раз убедились: леденящие... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:00

2024-11-10T08:04

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Цивилизации Мезоамерики — майя, ацтеки — оставили после себя множество загадок. На одну из них недавно нашли ответ. Ученые в очередной раз убедились: леденящие душу старинные легенды близки к реальности.Так быть не должноДревняя Митла на юге Мексики давно не дает покоя археологам. Тут соседствуют старинные христианские храмы и развалины языческих святилищ. Материала для исследований хоть отбавляй. А места хватит всем.Так, год назад сотрудники местного Национального института антропологии и истории обратили внимание на католическую церковь Сан-Пабло-Апостол. Геологов смутили результаты исследования почвы под ее фундаментом.Вроде бы какие-то пустоты. На подвалы не похожи: тянутся далеко за пределы периметра здания."Согласитесь, нечто странное — когда под церковным алтарем вдруг ничего нет", — сыронизировал в беседе с журналистами археолог Марко Вигато.По его словам, некоторые пустоты достигают глубины 30 метров. И, возможно, это цельная сеть.Так современные специалисты подтвердили древнее предание, не подозревая об этом. Его оставили потомкам индейцы-сапотеки, некогда населявшие эти земли.Люди жили здесь с I века до н. э. Город рос и со временем превратился в один из крупнейших политических и религиозных центров доколумбовой Мезоамерики.С X по XV столетие Мила процветала. Было много храмов, капищ, домов жрецов. Прибывшие сюда в 1520 году испанцы окрестили город "индейским Ватиканом".Портал в преисподнююПо своим верованиям сапотеки почти не отличались от соседей — ольмеков или майя. Почитали, как полагалось, небесные светила — Солнце и Луну. За них отвечали божества Копийча и Кокебила.Возносили молитвы покровителям грома и молний — Косихо, кукурузы — Питао Козоби, рыболовства — Уэчаана. И многим-многим другим.Совершали и человеческие жертвоприношения. У некоторых капищ находили даже останки детей.Разумеется, у каждого населенного пункта были свои небесные покровители. У Митлы, в частности, это Коки Безелао и Ксонакси Кекуя — властители подземных чертогов. И неслучайно.Ведь само название города переводится как "место мертвых". Там издавна селились исключительно жрецы и царедворцы. А сама Митла выполняла функции ни много ни мало портала в иной мир.Об этом подробно написал в своих хрониках Франсиско де Бургоа. По происхождению абориген, он в тридцать лет вступил в орден доминиканцев и решил поведать миру историю своего края. Среди его рассказов есть и такой: мол, когда-то на месте церкви Сан-Пабло-Апостол стоял внушительных размеров сапотекский храм, а под ним — глубокие и длинные тоннели.Именно здесь проводили самый важный и страшный ритуал. "Главный жрец, — пишет Бургоа, — кремниевым ножом рассекал жертве грудь, обнажая сердце. Вырывал его и вместе с душой умершего отдавал богам".Тут же неподалеку находились усыпальницы великих правителей. И гигантская каменная дверь. Ее жрецы охраняли днем и ночью. Никого даже близко не подпускали — нарушителей убивали на месте.Дело в том, что прямо за ней, согласно индейским поверьям, начинался загробный мир — Лиобаа.Категорически противОднако с приходом богобоязненных испанцев, завершает отец Бургоа свое повествование, храм разрушили до основания. На его руинах построили церковь. А злополучный вход в Лиобаа замуровали — чтобы у местных крестьян не было соблазна вернуться к прежним богам.Церковь Сан-Пабло-Апостол возвели в конце XVI века — всего через несколько десятилетий после покорения Митлы. И именно под ней ученые обнаружили обширные пустоты. Похоже, команда Марко Вигато на верном пути.Бургоа указывал точные размеры подземного святилища — этими сведениями с ним поделилась одна горожанка. Четыре большие камеры, каждая около сотни футов в глубину, то есть приблизительно 30 метров. Столько же показали георадары."Судить же о протяженности тоннелей, — добавляет Вигато, — пока рано. Возможно, сеть был многоярусной. А наши приборы способны сканировать грунт лишь на относительно небольшой глубине".Кроме того, для более точных выводов необходимы раскопки. Но администрация Митлы категорически против. Ведь это может повредить исторический архитектурный ансамбль.Пока специалисты думают, как решить проблему, и заказывают более точное оборудование, вход в сапотекскую преисподнюю остается закрытым. Но не исключено, что в скором времени мир раскроет одну из тайн древней цивилизации Мезоамерики.

https://ria.ru/20241104/relikviya-1981405493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

мексика, аналитика - религия и мировоззрение