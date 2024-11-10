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Группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024

Группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области

Российская группировка войск "Север" ударом FPV-дронов уничтожила пункт управления подразделения ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:07

2024-11-10T14:07

2024-11-10T14:19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" ударом FPV-дронов уничтожила пункт управления подразделения ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов разведчиков группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по пункту управления боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что пункт управления одного из подразделений ВСУ в Харьковской области был вскрыт военнослужащими группировки "Север" в ходе разведывательных мероприятий.Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля уничтожения пункта управления.

https://ria.ru/20241110/kurskaya-1982921766.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)