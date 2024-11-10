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Группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024
Группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области
Российская группировка войск "Север" ударом FPV-дронов уничтожила пункт управления подразделения ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:07
2024-11-10T14:07
2024-11-10T14:19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" ударом FPV-дронов уничтожила пункт управления подразделения ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов разведчиков группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по пункту управления боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что пункт управления одного из подразделений ВСУ в Харьковской области был вскрыт военнослужащими группировки "Север" в ходе разведывательных мероприятий.Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля уничтожения пункта управления.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области
Минобороны: группировка "Север" уничтожила пункт ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" ударом FPV-дронов уничтожила пункт управления подразделения ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дронов разведчиков группировки войск "Север". Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по пункту управления боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт управления одного из подразделений ВСУ в Харьковской области был вскрыт военнослужащими группировки "Север" в ходе разведывательных мероприятий.
Кроме того, Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами объективного контроля уничтожения пункта управления.