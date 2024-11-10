https://ria.ru/20241110/svo-1982923886.html

ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области

ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 10.11.2024

ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение 15 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T13:47

2024-11-10T13:47

2024-11-10T13:47

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение 15 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Николаево-дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам шести бригад в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность