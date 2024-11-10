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ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области
ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области - РИА Новости, 10.11.2024
ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение 15 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T13:47
2024-11-10T13:47
2024-11-10T13:47
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение 15 украинских бригад в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Николаево-дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам шести бригад в Сумской области.
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курская область, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по 15 украинским бригадам в Курской области
Минобороны: ВС РФ нанесли удары по 15 украинским бригадам в курском приграничье