https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982919110.html

Группировка "Центр" отразила десять атак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила десять атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.11.2024

Группировка "Центр" отразила десять атак ВСУ за сутки

Подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:52

2024-11-10T12:52

2024-11-10T13:05

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров ДНР, отразили 10 контратак формирований 151-й механизированной, 68-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. "Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

красноармейск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность