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Группировка "Центр" отразила десять атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
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12:52 10.11.2024 (обновлено: 13:05 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982919110.html
Группировка "Центр" отразила десять атак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила десять атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
Группировка "Центр" отразила десять атак ВСУ за сутки
Подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:52
2024-11-10T13:05
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров ДНР, отразили 10 контратак формирований 151-й механизированной, 68-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. "Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
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красноармейск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Центр" отразила десять атак ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 460 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 100-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров ДНР, отразили 10 контратак формирований 151-й механизированной, 68-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, машину разминирования УР-67, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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