https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982918422.html

ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки

ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки - РИА Новости, 10.11.2024

ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки

Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 50 РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:42

2024-11-10T12:42

2024-11-10T13:06

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм гаубица М777 и 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, пятихатки, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф