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ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 10.11.2024 (обновлено: 13:06 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982918422.html
ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки
ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 50 РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:42
2024-11-10T13:06
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
пятихатки
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм гаубица М777 и 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
пятихатки
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россия, запорожская область, пятихатки, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Пятихатки, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки

МО РФ: 5 бригад ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм гаубица М777 и 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьПятихаткиВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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