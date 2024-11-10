https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982918422.html
ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки
ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки
Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 50 РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:42
2024-11-10T12:42
2024-11-10T13:06
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 50 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Антоновка, Ольговка, Днепровское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 155 мм гаубица М777 и 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, пятихатки, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Пятихатки, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях за сутки
МО РФ: 5 бригад ВСУ потеряли до 50 боевиков в Херсонской и Запорожской областях