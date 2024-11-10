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ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 10.11.2024
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12:32 10.11.2024 (обновлено: 13:06 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917499.html
ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 10.11.2024
ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и "иностранного легиона", потери противника составили до 490... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:32
2024-11-10T13:06
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и "иностранного легиона", потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии и "иностранного легиона" в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Богуславка, Глушковка, Подолы, Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-миллиметровую гаубицу М198 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, сша, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, США, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

МО: ВСУ и иностранные наемники потеряли до 490 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и "иностранного легиона", потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии и "иностранного легиона" в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Богуславка, Глушковка, Подолы, Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-миллиметровую гаубицу М198 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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