https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917499.html

ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 10.11.2024

ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и "иностранного легиона", потери противника составили до 490... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:32

2024-11-10T12:32

2024-11-10T13:06

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и "иностранного легиона", потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии и "иностранного легиона" в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Богуславка, Глушковка, Подолы, Петропавловка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-миллиметровую гаубицу М198 и 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, харьковская область, сша, безопасность, вооруженные силы рф