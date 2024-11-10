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"Никогда это не забуду". Почему ростовский спасатель решил помогать фронту - РИА Новости, 10.11.2024
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Надежные люди
 
08:00 10.11.2024 (обновлено: 08:03 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982656518.html
"Никогда это не забуду". Почему ростовский спасатель решил помогать фронту
"Никогда это не забуду". Почему ростовский спасатель решил помогать фронту - РИА Новости, 10.11.2024
"Никогда это не забуду". Почему ростовский спасатель решил помогать фронту
Водитель, бизнесмен, спасатель и волонтер — ростовчанин Михаил Ткачев попробовал себя в разных амплуа. Вот уже два с лишним года бывший участник боевых действий РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:00
2024-11-10T08:03
надежные люди
мариуполь
луганская народная республика
россия
главное разведывательное управление рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Водитель, бизнесмен, спасатель и волонтер — ростовчанин Михаил Ткачев попробовал себя в разных амплуа. Вот уже два с лишним года бывший участник боевых действий на Северном Кавказе в свободное от работы время возит на фронт гуманитарную помощь, которую сам же и собирает. О том, что его побудило помогать людям, — в материале РИА Новости.Смена профессииДвадцать лет назад житель хутора Старая Станица Михаил Ткачев солдатом-срочником в составе 22-й бригады спецназначения ГРУ участвовал в контртеррористической операции на территории Чечни. Вернувшись домой, работал водителем в разных организациях, потом немного занимался предпринимательской деятельностью."В 2019-м увидел объявление о наборе спасателей, решил попробовать, — рассказывает он. — Первый мой выезд был на степной пожар. Как сейчас помню: на окраине деревни огонь уже приближался к дому. Хозяйка, пенсионерка умоляла нас сохранить ее единственное жилье. В итоге мы пламя погасили, а она потом накормила всех очень вкусным салатом из домашних овощей".Михаил тушил пожары, вытаскивал людей из искореженных в ДТП автомобилей, искал "потеряшек", ликвидировал последствия наводнений и других стихийных бедствий.Хотя приходилось постоянно сталкиваться с человеческим горем, помогать людям очень нравилось. В выходные же спасатель подрабатывал водителем, выполняя частные заказы на своем микроавтобусе.Поездка в Мариуполь"В середине 2022-го ко мне обратилась московская организация "Всероссийское обществознание" и попросила свозить их сотрудников в Мариуполь, — вспоминает Михаил. — Там ко мне подошла одетая как бродяга женщина и встала на колени: умоляла помочь с теплыми вещами и лекарствами. Как выяснилось позже, до войны она преподавала в университете".Пообщался спасатель и с другими местными, услышал про расстрелы мирных и другие зверства ВСУ. Люди, еще недавно прятавшиеся в подвалах, остро нуждались в помощи.Вернувшись домой, Михаил в региональных СМИ и пабликах в соцсетях разместил объявление о сборе вещей и лекарств. К его удивлению, откликнулись тысячи — со всей России, от Москвы до Владивостока. Буквально за неделю собрали несколько тонн одежды и медикаментов.Михаил под завязку загрузил две "Газели", микроавтобус — и в Мариуполь. Пункт выдачи организовал в университете. Также развозил гуманитарку по адресам."Я твердо верю, что сделанное человеком добро так или иначе потом к нему возвращается, — рассуждает волонтер. — В беседах с людьми стараюсь донести до них эту мысль. Объясняю, что, если они, например, не носят какие-то вещи, пусть отдают мне, а я уже доставлю беженцам. В результате к гуманитарной миссии подключается все больше земляков".Карьерный ростВ первые поездки Михаил, останавливаясь на блокпостах, делился с военными сигаретами и интересовался, чего им не хватает. Запросы были самые разные: от носков и лекарств до генераторов и коптеров.Дома он вновь публиковал объявления, собирал все необходимое и вез на фронт. О нем заговорили, в личку посыпались обращения бойцов."Знакомые посоветовали создать собственную группу помощи. Я так и сделал — в декабре 2023-го я и сделал, — объясняет волонтер. — Как-то раз собрал по списку, что заказывали парни, и проехал вдоль всей линии фронта с севера ЛНР до юга ДНР. Раздавал помощь даже незнакомым подразделениям, просил передавать дальше на передовую, куда меня, конечно, не пускали".К тому времени на основной работе его уже назначили начальником поискового-спасательного отряда. Обязанностей и ответственности прибавилось, а времени на поездки в Донбасс стало гораздо меньше. Поэтому, кроме законных выходных, использовал полученные за переработку дни, которых набралось довольно много. Благо до границы с ЛНР совсем недалеко."Жена сначала была категорически против этого и даже устраивала скандалы: даже в выходные меня не видит, — признается Михаил. — Но я сказал: представь, что наш сын через, скажем, лет 20 тоже попадет на фронт и какой-нибудь такой же "спасатель-псих" будет ему помогать. Она все поняла, хотя, конечно, очень переживает"."За ленточкой" в общей сложности он побывал более сотни раз. "От военных все больше запросов на коптеры и транспорт, особенно мотоциклы, — добавляет волонтер. — Сейчас вот стоят две штуки, скоро повезу парням".Кроме бойцов, Ткачев и его команда волонтеров "Поможем линии фронта" продолжают поддерживать гражданских. Также регулярно доставляют гуманитарку в несколько донбасских детских домов. За все это Михаил удостоился наград от различных подразделений и ведомств, в том числе получил медаль от министерства обороны.
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Михаил Кевхиев
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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мариуполь, луганская народная республика, россия, главное разведывательное управление рф, вооруженные силы украины
Надежные люди, Мариуполь, Луганская Народная Республика, Россия, Главное разведывательное управление РФ, Вооруженные силы Украины
"Никогда это не забуду". Почему ростовский спасатель решил помогать фронту

Спасатель из Ростовской области помогает бойцам и гражданским в зоне СВО

© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымТкачев на въезде в Луганск
Ткачев на въезде в Луганск - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Водитель, бизнесмен, спасатель и волонтер — ростовчанин Михаил Ткачев попробовал себя в разных амплуа. Вот уже два с лишним года бывший участник боевых действий на Северном Кавказе в свободное от работы время возит на фронт гуманитарную помощь, которую сам же и собирает. О том, что его побудило помогать людям, — в материале РИА Новости.

Смена профессии

Двадцать лет назад житель хутора Старая Станица Михаил Ткачев солдатом-срочником в составе 22-й бригады спецназначения ГРУ участвовал в контртеррористической операции на территории Чечни. Вернувшись домой, работал водителем в разных организациях, потом немного занимался предпринимательской деятельностью.
"В 2019-м увидел объявление о наборе спасателей, решил попробовать, — рассказывает он. — Первый мой выезд был на степной пожар. Как сейчас помню: на окраине деревни огонь уже приближался к дому. Хозяйка, пенсионерка умоляла нас сохранить ее единственное жилье. В итоге мы пламя погасили, а она потом накормила всех очень вкусным салатом из домашних овощей".
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымМихаил Ткачев на работе
Михаил Ткачев на работе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
Михаил Ткачев на работе
Михаил тушил пожары, вытаскивал людей из искореженных в ДТП автомобилей, искал "потеряшек", ликвидировал последствия наводнений и других стихийных бедствий.
Хотя приходилось постоянно сталкиваться с человеческим горем, помогать людям очень нравилось. В выходные же спасатель подрабатывал водителем, выполняя частные заказы на своем микроавтобусе.

Поездка в Мариуполь

"В середине 2022-го ко мне обратилась московская организация "Всероссийское обществознание" и попросила свозить их сотрудников в Мариуполь, — вспоминает Михаил. — Там ко мне подошла одетая как бродяга женщина и встала на колени: умоляла помочь с теплыми вещами и лекарствами. Как выяснилось позже, до войны она преподавала в университете".
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымПервая поездка в Мариуполь
Первая поездка в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
Первая поездка в Мариуполь
Пообщался спасатель и с другими местными, услышал про расстрелы мирных и другие зверства ВСУ. Люди, еще недавно прятавшиеся в подвалах, остро нуждались в помощи.
Вернувшись домой, Михаил в региональных СМИ и пабликах в соцсетях разместил объявление о сборе вещей и лекарств. К его удивлению, откликнулись тысячи — со всей России, от Москвы до Владивостока. Буквально за неделю собрали несколько тонн одежды и медикаментов.
Михаил под завязку загрузил две "Газели", микроавтобус — и в Мариуполь. Пункт выдачи организовал в университете. Также развозил гуманитарку по адресам.
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымМихаил Ткачев собрал гуманитарную помощь
Михаил Ткачев собрал гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
Михаил Ткачев собрал гуманитарную помощь
"Я твердо верю, что сделанное человеком добро так или иначе потом к нему возвращается, — рассуждает волонтер. — В беседах с людьми стараюсь донести до них эту мысль. Объясняю, что, если они, например, не носят какие-то вещи, пусть отдают мне, а я уже доставлю беженцам. В результате к гуманитарной миссии подключается все больше земляков".

Карьерный рост

В первые поездки Михаил, останавливаясь на блокпостах, делился с военными сигаретами и интересовался, чего им не хватает. Запросы были самые разные: от носков и лекарств до генераторов и коптеров.
Дома он вновь публиковал объявления, собирал все необходимое и вез на фронт. О нем заговорили, в личку посыпались обращения бойцов.
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымВ сборе Михаилу Ткачеву помогают его коллеги
В сборе Михаилу Ткачеву помогают его коллеги - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
В сборе Михаилу Ткачеву помогают его коллеги
"Знакомые посоветовали создать собственную группу помощи. Я так и сделал — в декабре 2023-го я и сделал, — объясняет волонтер. — Как-то раз собрал по списку, что заказывали парни, и проехал вдоль всей линии фронта с севера ЛНР до юга ДНР. Раздавал помощь даже незнакомым подразделениям, просил передавать дальше на передовую, куда меня, конечно, не пускали".
К тому времени на основной работе его уже назначили начальником поискового-спасательного отряда. Обязанностей и ответственности прибавилось, а времени на поездки в Донбасс стало гораздо меньше. Поэтому, кроме законных выходных, использовал полученные за переработку дни, которых набралось довольно много. Благо до границы с ЛНР совсем недалеко.
"Жена сначала была категорически против этого и даже устраивала скандалы: даже в выходные меня не видит, — признается Михаил. — Но я сказал: представь, что наш сын через, скажем, лет 20 тоже попадет на фронт и какой-нибудь такой же "спасатель-псих" будет ему помогать. Она все поняла, хотя, конечно, очень переживает".
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымНаграды волонтера
Награды волонтера - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
Награды волонтера
"За ленточкой" в общей сложности он побывал более сотни раз. "От военных все больше запросов на коптеры и транспорт, особенно мотоциклы, — добавляет волонтер. — Сейчас вот стоят две штуки, скоро повезу парням".
Кроме бойцов, Ткачев и его команда волонтеров "Поможем линии фронта" продолжают поддерживать гражданских. Также регулярно доставляют гуманитарку в несколько донбасских детских домов. За все это Михаил удостоился наград от различных подразделений и ведомств, в том числе получил медаль от министерства обороны.
 
Надежные людиМариупольЛуганская Народная РеспубликаРоссияГлавное разведывательное управление РФВооруженные силы Украины
 
 
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