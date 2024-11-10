"Никогда это не забуду". Почему ростовский спасатель решил помогать фронту
Спасатель из Ростовской области помогает бойцам и гражданским в зоне СВО
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымТкачев на въезде в Луганск
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Водитель, бизнесмен, спасатель и волонтер — ростовчанин Михаил Ткачев попробовал себя в разных амплуа. Вот уже два с лишним года бывший участник боевых действий на Северном Кавказе в свободное от работы время возит на фронт гуманитарную помощь, которую сам же и собирает. О том, что его побудило помогать людям, — в материале РИА Новости.
Смена профессии
Двадцать лет назад житель хутора Старая Станица Михаил Ткачев солдатом-срочником в составе 22-й бригады спецназначения ГРУ участвовал в контртеррористической операции на территории Чечни. Вернувшись домой, работал водителем в разных организациях, потом немного занимался предпринимательской деятельностью.
"В 2019-м увидел объявление о наборе спасателей, решил попробовать, — рассказывает он. — Первый мой выезд был на степной пожар. Как сейчас помню: на окраине деревни огонь уже приближался к дому. Хозяйка, пенсионерка умоляла нас сохранить ее единственное жилье. В итоге мы пламя погасили, а она потом накормила всех очень вкусным салатом из домашних овощей".
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымМихаил Ткачев на работе
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
Михаил Ткачев на работе
Михаил тушил пожары, вытаскивал людей из искореженных в ДТП автомобилей, искал "потеряшек", ликвидировал последствия наводнений и других стихийных бедствий.
Хотя приходилось постоянно сталкиваться с человеческим горем, помогать людям очень нравилось. В выходные же спасатель подрабатывал водителем, выполняя частные заказы на своем микроавтобусе.
Поездка в Мариуполь
"В середине 2022-го ко мне обратилась московская организация "Всероссийское обществознание" и попросила свозить их сотрудников в Мариуполь, — вспоминает Михаил. — Там ко мне подошла одетая как бродяга женщина и встала на колени: умоляла помочь с теплыми вещами и лекарствами. Как выяснилось позже, до войны она преподавала в университете".
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымПервая поездка в Мариуполь
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
Первая поездка в Мариуполь
Пообщался спасатель и с другими местными, услышал про расстрелы мирных и другие зверства ВСУ. Люди, еще недавно прятавшиеся в подвалах, остро нуждались в помощи.
Вернувшись домой, Михаил в региональных СМИ и пабликах в соцсетях разместил объявление о сборе вещей и лекарств. К его удивлению, откликнулись тысячи — со всей России, от Москвы до Владивостока. Буквально за неделю собрали несколько тонн одежды и медикаментов.
Михаил под завязку загрузил две "Газели", микроавтобус — и в Мариуполь. Пункт выдачи организовал в университете. Также развозил гуманитарку по адресам.
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымМихаил Ткачев собрал гуманитарную помощь
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
Михаил Ткачев собрал гуманитарную помощь
"Я твердо верю, что сделанное человеком добро так или иначе потом к нему возвращается, — рассуждает волонтер. — В беседах с людьми стараюсь донести до них эту мысль. Объясняю, что, если они, например, не носят какие-то вещи, пусть отдают мне, а я уже доставлю беженцам. В результате к гуманитарной миссии подключается все больше земляков".
Карьерный рост
В первые поездки Михаил, останавливаясь на блокпостах, делился с военными сигаретами и интересовался, чего им не хватает. Запросы были самые разные: от носков и лекарств до генераторов и коптеров.
Дома он вновь публиковал объявления, собирал все необходимое и вез на фронт. О нем заговорили, в личку посыпались обращения бойцов.
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымВ сборе Михаилу Ткачеву помогают его коллеги
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
В сборе Михаилу Ткачеву помогают его коллеги
"Знакомые посоветовали создать собственную группу помощи. Я так и сделал — в декабре 2023-го я и сделал, — объясняет волонтер. — Как-то раз собрал по списку, что заказывали парни, и проехал вдоль всей линии фронта с севера ЛНР до юга ДНР. Раздавал помощь даже незнакомым подразделениям, просил передавать дальше на передовую, куда меня, конечно, не пускали".
К тому времени на основной работе его уже назначили начальником поискового-спасательного отряда. Обязанностей и ответственности прибавилось, а времени на поездки в Донбасс стало гораздо меньше. Поэтому, кроме законных выходных, использовал полученные за переработку дни, которых набралось довольно много. Благо до границы с ЛНР совсем недалеко.
"Жена сначала была категорически против этого и даже устраивала скандалы: даже в выходные меня не видит, — признается Михаил. — Но я сказал: представь, что наш сын через, скажем, лет 20 тоже попадет на фронт и какой-нибудь такой же "спасатель-псих" будет ему помогать. Она все поняла, хотя, конечно, очень переживает".
© Фото предоставлено Михаилом ТкачевымНаграды волонтера
© Фото предоставлено Михаилом Ткачевым
Награды волонтера
"За ленточкой" в общей сложности он побывал более сотни раз. "От военных все больше запросов на коптеры и транспорт, особенно мотоциклы, — добавляет волонтер. — Сейчас вот стоят две штуки, скоро повезу парням".
Кроме бойцов, Ткачев и его команда волонтеров "Поможем линии фронта" продолжают поддерживать гражданских. Также регулярно доставляют гуманитарку в несколько донбасских детских домов. За все это Михаил удостоился наград от различных подразделений и ведомств, в том числе получил медаль от министерства обороны.