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Рыбаки спасли дрейфовавшего в океане 19 часов мужчину у берегов Австралии
Рыбаки спасли дрейфовавшего в океане 19 часов мужчину у берегов Австралии - РИА Новости, 11.11.2024
Рыбаки спасли дрейфовавшего в океане 19 часов мужчину у берегов Австралии
Мужчина выжил после падения с 235-метрового балкера Double Delight и 19 часов в океане, когда его случайно обнаружили двое рыбаков у берегов Австралии. Он... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-10T05:41
2024-11-10T05:41
2024-11-11T01:25
австралия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Мужчина выжил после падения с 235-метрового балкера Double Delight и 19 часов в океане, когда его случайно обнаружили двое рыбаков у берегов Австралии. Он продержался на воде с удостоверением личности, бумажником и сигаретами, привязанными к нему в запечатанном пластиковом пакете, пишет Mirror. "Он упал с 235-метрового балкера Double Delight около 11:30 в четверг, 7 ноября, и проплыл большую часть ночи в пятницу. Он был в 5 километрах от берега, когда его заметили рыбаки в пятницу днем", — сказано в материале.Одни из рыбаков, Глен Валер, врач, он оказал мужчине первую медицинскую помощь. По словам Валера, спасенному около 20 лет, он гражданин Вьетнама, на нем был спасательный жилет. “Мой друг сказал мне, мол, эй, Глен, в воде кто-то есть. Это было просто чудо, что мы наткнулись на этого парня. Он был так изможден, что ему пришлось лечь на корму лодки, он сильно замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен. Мы сильно беспокоились за него", — поделился доктор Валер в интервью Nine News. Врачи встретили их на пляже Блэксмит в штате Новый Южный Уэльс в 18:30 в пятницу, чтобы доставить обезвоженного и страдающего от переохлаждения вьетнамца в клинику.Судно Double Delight прибыло в австралийский порт Ньюкасл 8 ноября, в настоящее время находится на пути в Тайвань, сообщается на сайте VesselFinder.
https://ria.ru/20241011/uragan-1977504170.html
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австралия
Рыбаки спасли дрейфовавшего в океане 19 часов мужчину у берегов Австралии
Мужчина упал с грузового судна и провел в океане 19 часов, пока его не спасли
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Мужчина выжил после падения с 235-метрового балкера Double Delight и 19 часов в океане, когда его случайно обнаружили двое рыбаков у берегов Австралии. Он продержался на воде с удостоверением личности, бумажником и сигаретами, привязанными к нему в запечатанном пластиковом пакете, пишет Mirror
.
"Он упал с 235-метрового балкера Double Delight около 11:30 в четверг, 7 ноября, и проплыл большую часть ночи в пятницу. Он был в 5 километрах от берега, когда его заметили рыбаки в пятницу днем", — сказано в материале.
Одни из рыбаков, Глен Валер, врач, он оказал мужчине первую медицинскую помощь. По словам Валера, спасенному около 20 лет, он гражданин Вьетнама
, на нем был спасательный жилет.
“Мой друг сказал мне, мол, эй, Глен, в воде кто-то есть. Это было просто чудо, что мы наткнулись на этого парня. Он был так изможден, что ему пришлось лечь на корму лодки, он сильно замерз, у него был слабый пульс, он был очень бледен. Мы сильно беспокоились за него", — поделился доктор Валер в интервью Nine News.
Врачи встретили их на пляже Блэксмит в штате Новый Южный Уэльс
в 18:30 в пятницу, чтобы доставить обезвоженного и страдающего от переохлаждения вьетнамца в клинику.
Судно Double Delight прибыло в австралийский порт Ньюкасл 8 ноября, в настоящее время находится на пути в Тайвань, сообщается на сайте VesselFinder.