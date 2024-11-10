https://ria.ru/20241110/sotrudnichestvo-1982902960.html
Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами
Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами - РИА Новости, 10.11.2024
Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами
Сотрудничество между Россией и Африкой становится всё более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа первой... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:29
2024-11-10T09:29
2024-11-10T09:50
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Африкой становится всё более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка", заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров."Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится всё более насыщенным и многоплановым. Это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции", - сказал Путин на пленарном заседании первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".Он подчеркнул, что в ходе двухдневного общения руководителям внешнеполитических ведомств предстоит не только рассмотреть различные аспекты реализации Плана действий Форума партнерства на 2023-2026 годы, но и наметить новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации.Глава государства также отметил, что Россию и страны Африки объединяет "стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления".
https://ria.ru/20241109/afrika-1982863856.html
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россия, африка, владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами
Путин: сотрудничество России со странами Африки становится более насыщенным
СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Африкой становится всё более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка", заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится всё более насыщенным и многоплановым. Это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции", - сказал Путин на пленарном заседании первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
Он подчеркнул, что в ходе двухдневного общения руководителям внешнеполитических ведомств предстоит не только рассмотреть различные аспекты реализации Плана действий Форума партнерства на 2023-2026 годы, но и наметить новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации.
Глава государства также отметил, что Россию и страны Африки объединяет "стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления".