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Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами - РИА Новости, 10.11.2024
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09:29 10.11.2024 (обновлено: 09:50 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/sotrudnichestvo-1982902960.html
Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами
Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами - РИА Новости, 10.11.2024
Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами
Сотрудничество между Россией и Африкой становится всё более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа первой... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:29
2024-11-10T09:50
россия
африка
владимир путин
сергей лавров
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Африкой становится всё более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка", заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров."Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится всё более насыщенным и многоплановым. Это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции", - сказал Путин на пленарном заседании первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".Он подчеркнул, что в ходе двухдневного общения руководителям внешнеполитических ведомств предстоит не только рассмотреть различные аспекты реализации Плана действий Форума партнерства на 2023-2026 годы, но и наметить новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации.Глава государства также отметил, что Россию и страны Африки объединяет "стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления".
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россия, африка, владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
Путин рассказал о развитии сотрудничества с африканскими странами

Путин: сотрудничество России со странами Африки становится более насыщенным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Африкой становится всё более насыщенным и многоплановым, что в полной мере подтверждает содержательная программа первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка", заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится всё более насыщенным и многоплановым. Это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции", - сказал Путин на пленарном заседании первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
Он подчеркнул, что в ходе двухдневного общения руководителям внешнеполитических ведомств предстоит не только рассмотреть различные аспекты реализации Плана действий Форума партнерства на 2023-2026 годы, но и наметить новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации.
Глава государства также отметил, что Россию и страны Африки объединяет "стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления".
Тунис - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке
9 ноября, 20:37
 
РоссияАфрикаВладимир ПутинСергей ЛавровВ мире
 
 
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