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Россия продолжит оказывать содействие Африке в разных сферах, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2024
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09:17 10.11.2024 (обновлено: 09:39 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/sodeystvie-1982902515.html
Россия продолжит оказывать содействие Африке в разных сферах, заявил Путин
Россия продолжит оказывать содействие Африке в разных сферах, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2024
Россия продолжит оказывать содействие Африке в разных сферах, заявил Путин
Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T09:17
2024-11-10T09:39
россия
африка
в мире
сергей лавров
владимир путин
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД России Сергей Лавров."Хотел бы подтвердить, что наша страна будет и впредь оказывать всемерное содействие нашим африканским друзьям в самых различных сферах, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем и преодолении последствий стихийных бедствий", - сказал Путин на первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
https://ria.ru/20241109/afrika-1982863856.html
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россия, африка, в мире, сергей лавров, владимир путин
Россия, Африка, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин
Россия продолжит оказывать содействие Африке в разных сферах, заявил Путин

Путин: РФ будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных сферах

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД России Сергей Лавров.
"Хотел бы подтвердить, что наша страна будет и впредь оказывать всемерное содействие нашим африканским друзьям в самых различных сферах, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем и преодолении последствий стихийных бедствий", - сказал Путин на первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
Тунис - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке
9 ноября, 20:37
 
РоссияАфрикаВ миреСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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