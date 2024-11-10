https://ria.ru/20241110/sodeystvie-1982902515.html

Россия продолжит оказывать содействие Африке в разных сферах, заявил Путин

Россия продолжит оказывать содействие Африке в разных сферах, заявил Путин - РИА Новости, 10.11.2024

Россия продолжит оказывать содействие Африке в разных сферах, заявил Путин

Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T09:17

2024-11-10T09:17

2024-11-10T09:39

россия

африка

в мире

сергей лавров

владимир путин

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД России Сергей Лавров."Хотел бы подтвердить, что наша страна будет и впредь оказывать всемерное содействие нашим африканским друзьям в самых различных сферах, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем и преодолении последствий стихийных бедствий", - сказал Путин на первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".

https://ria.ru/20241109/afrika-1982863856.html

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африка

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россия, африка, в мире, сергей лавров, владимир путин