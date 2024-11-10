https://ria.ru/20241110/sk-1982957073.html

В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку

В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку - РИА Новости, 10.11.2024

В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку

Жительница Пензенской области призналась, что удушила 86-летнюю пенсионерку в палате больницы, сообщило региональное следственное управление СК России в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T18:20

2024-11-10T18:20

2024-11-10T19:21

происшествия

россия

пензенская область

пенза

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости. Жительница Пензенской области призналась, что удушила 86-летнюю пенсионерку в палате больницы, сообщило региональное следственное управление СК России в Telegram-канале."По данным следствия, 9 ноября 2024 года в палате одного из медицинских учреждений города Пензы обнаружено тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии. Сорокашестилетняя жительница Каменского района, подозреваемая в совершении указанного преступления, вину признала", — говорится в публикации. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемой может грозить до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241029/kursk-1980702787.html

россия

пензенская область

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происшествия, россия, пензенская область, пенза, следственный комитет россии (ск рф)