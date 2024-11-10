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В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку - РИА Новости, 10.11.2024
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18:20 10.11.2024 (обновлено: 19:21 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/sk-1982957073.html
В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку
В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку - РИА Новости, 10.11.2024
В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку
Жительница Пензенской области призналась, что удушила 86-летнюю пенсионерку в палате больницы, сообщило региональное следственное управление СК России в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:20
2024-11-10T19:21
происшествия
россия
пензенская область
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости. Жительница Пензенской области призналась, что удушила 86-летнюю пенсионерку в палате больницы, сообщило региональное следственное управление СК России в Telegram-канале."По данным следствия, 9 ноября 2024 года в палате одного из медицинских учреждений города Пензы обнаружено тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии. Сорокашестилетняя жительница Каменского района, подозреваемая в совершении указанного преступления, вину признала", — говорится в публикации. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемой может грозить до 15 лет лишения свободы.
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россия
пензенская область
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происшествия, россия, пензенская область, пенза, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пензенская область, Пенза, Следственный комитет России (СК РФ)
В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку

СК завел дело на женщину, задушившую пенсионерку в палате пензенской больницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости. Жительница Пензенской области призналась, что удушила 86-летнюю пенсионерку в палате больницы, сообщило региональное следственное управление СК России в Telegram-канале.
"По данным следствия, 9 ноября 2024 года в палате одного из медицинских учреждений города Пензы обнаружено тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии. Сорокашестилетняя жительница Каменского района, подозреваемая в совершении указанного преступления, вину признала", — говорится в публикации.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемой может грозить до 15 лет лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияПензенская областьПензаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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