https://ria.ru/20241110/sk-1982957073.html
В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку
В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку - РИА Новости, 10.11.2024
В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку
Жительница Пензенской области призналась, что удушила 86-летнюю пенсионерку в палате больницы, сообщило региональное следственное управление СК России в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:20
2024-11-10T18:20
2024-11-10T19:21
происшествия
россия
пензенская область
пенза
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости. Жительница Пензенской области призналась, что удушила 86-летнюю пенсионерку в палате больницы, сообщило региональное следственное управление СК России в Telegram-канале."По данным следствия, 9 ноября 2024 года в палате одного из медицинских учреждений города Пензы обнаружено тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии. Сорокашестилетняя жительница Каменского района, подозреваемая в совершении указанного преступления, вину признала", — говорится в публикации. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемой может грозить до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241029/kursk-1980702787.html
россия
пензенская область
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пензенская область, пенза, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пензенская область, Пенза, Следственный комитет России (СК РФ)
В пензенской больнице женщина задушила пенсионерку
СК завел дело на женщину, задушившую пенсионерку в палате пензенской больницы