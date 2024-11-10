Рейтинг@Mail.ru
На Украине оштрафовали мужчину, напавшего на полицейских в маске Дэдпула - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 10.11.2024 (обновлено: 22:44 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/shtraf-1982971887.html
На Украине оштрафовали мужчину, напавшего на полицейских в маске Дэдпула
На Украине оштрафовали мужчину, напавшего на полицейских в маске Дэдпула - РИА Новости, 10.11.2024
На Украине оштрафовали мужчину, напавшего на полицейских в маске Дэдпула
Суд на Украине оштрафовал на 17 тысяч гривен (около 411 долларов) мужчину, который в маске персонажа из комиксов Marvel Дэдпула с мачете напал на сотрудников... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T21:41
2024-11-10T22:44
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд на Украине оштрафовал на 17 тысяч гривен (около 411 долларов) мужчину, который в маске персонажа из комиксов Marvel Дэдпула с мачете напал на сотрудников полиции, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на решение суда. "В закарпатском городе Тячеве 30-летний местный житель, на котором была маска Дэдпула, антигероя из комиксов Marvel, подрался с сотрудниками полиции, которые приехали в отделение банка, где сработала сигнализация... За сопротивление работникам полиции разбойника оштрафовали на 17 тысяч гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По информации телеканала, подозреваемый подъехал к сотрудникам полиции на велосипеде. Он был в маске, а за спиной у него было мачете. Во время задержания он ударил одного полицейского ногой в лицо, а другого мачете по руке. При этом он сам находился в нетрезвом состоянии.
https://ria.ru/20241109/ssha-1982830585.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
На Украине оштрафовали мужчину, напавшего на полицейских в маске Дэдпула

ТСН: суд на Украине оштрафовал мужчину, напавшего на полицейских с мачете

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд на Украине оштрафовал на 17 тысяч гривен (около 411 долларов) мужчину, который в маске персонажа из комиксов Marvel Дэдпула с мачете напал на сотрудников полиции, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на решение суда.
"В закарпатском городе Тячеве 30-летний местный житель, на котором была маска Дэдпула, антигероя из комиксов Marvel, подрался с сотрудниками полиции, которые приехали в отделение банка, где сработала сигнализация... За сопротивление работникам полиции разбойника оштрафовали на 17 тысяч гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
По информации телеканала, подозреваемый подъехал к сотрудникам полиции на велосипеде. Он был в маске, а за спиной у него было мачете. Во время задержания он ударил одного полицейского ногой в лицо, а другого мачете по руке. При этом он сам находился в нетрезвом состоянии.
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
СМИ: активных участников штурма Капитолия хотят арестовать до инаугурации
9 ноября, 15:02
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала