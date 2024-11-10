https://ria.ru/20241110/shtraf-1982971887.html

На Украине оштрафовали мужчину, напавшего на полицейских в маске Дэдпула

На Украине оштрафовали мужчину, напавшего на полицейских в маске Дэдпула - РИА Новости, 10.11.2024

На Украине оштрафовали мужчину, напавшего на полицейских в маске Дэдпула

Суд на Украине оштрафовал на 17 тысяч гривен (около 411 долларов) мужчину, который в маске персонажа из комиксов Marvel Дэдпула с мачете напал на сотрудников... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T21:41

2024-11-10T21:41

2024-11-10T22:44

в мире

украина

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд на Украине оштрафовал на 17 тысяч гривен (около 411 долларов) мужчину, который в маске персонажа из комиксов Marvel Дэдпула с мачете напал на сотрудников полиции, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на решение суда. "В закарпатском городе Тячеве 30-летний местный житель, на котором была маска Дэдпула, антигероя из комиксов Marvel, подрался с сотрудниками полиции, которые приехали в отделение банка, где сработала сигнализация... За сопротивление работникам полиции разбойника оштрафовали на 17 тысяч гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По информации телеканала, подозреваемый подъехал к сотрудникам полиции на велосипеде. Он был в маске, а за спиной у него было мачете. Во время задержания он ударил одного полицейского ногой в лицо, а другого мачете по руке. При этом он сам находился в нетрезвом состоянии.

https://ria.ru/20241109/ssha-1982830585.html

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в мире, украина