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SHAMAN отреагировал на смерть своего пресс-секретаря
SHAMAN отреагировал на смерть своего пресс-секретаря - РИА Новости, 10.11.2024
SHAMAN отреагировал на смерть своего пресс-секретаря
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) выразил соболезнования в связи с кончиной своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:07
2024-11-10T16:07
2024-11-10T17:00
происшествия
россия
shaman (ярослав дронов)
шоубиз
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) выразил соболезнования в связи с кончиной своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского в Telegram-канале."Царствие Небесное тебе, мой друг!" — написал он.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что пресс-секретарь певца Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Как, в свою очередь, рассказали в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружила его супруга. Телесных повреждений не зафиксировано. Собеседник добавил, что по факту смерти проводится проверка.
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происшествия, россия, shaman (ярослав дронов)
Происшествия, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Шоубиз
SHAMAN отреагировал на смерть своего пресс-секретаря
SHAMAN написал пост из-за смерти своего пресс-секретаря Коробкова-Землянского