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Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024
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08:22 10.11.2024 (обновлено: 08:39 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/pvo-1982899362.html
Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024
Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 23 украинских дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:22
2024-11-10T08:39
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростовская область
белгородская область
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 23 украинских дрона, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", — говорится в релизе.В Брянске из-за атаки беспилотника загорелись нежилые строения, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.В Ростовской области дроны пытались атаковать Каменск-Шахтинский, там никто не пострадал, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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безопасность, курская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ростовская область, Белгородская область
Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Системы ПВО за ночь сбили 23 украинских дрона над четырьмя регионами

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 23 украинских дрона, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", — говорится в релизе.
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В Брянске из-за атаки беспилотника загорелись нежилые строения, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.
В Ростовской области дроны пытались атаковать Каменск-Шахтинский, там никто не пострадал, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ростовская областьБелгородская область
 
 
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