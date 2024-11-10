https://ria.ru/20241110/pvo-1982899362.html

Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024

Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 23 украинских дрона, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:22

2024-11-10T08:22

2024-11-10T08:39

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростовская область

белгородская область

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 23 украинских дрона, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА: 17 БПЛА — над территорией Брянской области, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", — говорится в релизе.В Брянске из-за атаки беспилотника загорелись нежилые строения, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.В Ростовской области дроны пытались атаковать Каменск-Шахтинский, там никто не пострадал, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

брянская область

ростовская область

белгородская область

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безопасность, курская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), ростовская область, белгородская область