https://ria.ru/20241110/putin-1982882179.html
Путин: россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи
Путин: россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи - РИА Новости, 10.11.2024
Путин: россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи
Россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:21
2024-11-10T00:21
2024-11-10T00:21
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. "Уважаемые товарищи, сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. Прежде всего, беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах", - сказал Путин.
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здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин: россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи
Путин: россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.
"Уважаемые товарищи, сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. Прежде всего, беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах", - сказал Путин.