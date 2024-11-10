https://ria.ru/20241110/putin-1982882179.html

Путин: россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи

Путин: россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи - РИА Новости, 10.11.2024

Путин: россияне ждут от сотрудников МВД большей отдачи

Россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:21

2024-11-10T00:21

2024-11-10T00:21

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россияне ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября. "Уважаемые товарищи, сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы. Прежде всего, беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240402/mvd-1937359439.html

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здоровье - общество, россия, владимир путин