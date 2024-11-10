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Путин поблагодарил сотрудников МВД за вклад в решение задач спецоперации - РИА Новости, 10.11.2024
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00:17 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/putin-1982881409.html
Путин поблагодарил сотрудников МВД за вклад в решение задач спецоперации
Путин поблагодарил сотрудников МВД за вклад в решение задач спецоперации - РИА Новости, 10.11.2024
Путин поблагодарил сотрудников МВД за вклад в решение задач спецоперации
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач спецоперации, выразил уверенность, что личный состав МВД продолжит РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:17
2024-11-10T00:17
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач спецоперации, выразил уверенность, что личный состав МВД продолжит результативную работу на благо россиян. Президент России в видеообращении поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником. "Благодарю всех сотрудников МВД за грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач специальной военной операции", - отметил Путин в поздравлении. "Верю в ваш профессионализм, в то, что на всех вверенных участках вы и впредь будете нести службу слаженно и результативно, работать в интересах и на благо наших граждан, общества и государства", - добавил он.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил сотрудников МВД за вклад в решение задач спецоперации

Путин поблагодарил сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач спецоперации

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД за весомый вклад в решение задач спецоперации, выразил уверенность, что личный состав МВД продолжит результативную работу на благо россиян.
Президент России в видеообращении поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником.
"Благодарю всех сотрудников МВД за грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач специальной военной операции", - отметил Путин в поздравлении.
"Верю в ваш профессионализм, в то, что на всех вверенных участках вы и впредь будете нести службу слаженно и результативно, работать в интересах и на благо наших граждан, общества и государства", - добавил он.
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