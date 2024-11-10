https://ria.ru/20241110/pozhar-1982965928.html

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Подмосковье

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2024

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Подмосковье

Пожарные ликвидируют открытое горение на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T20:19

2024-11-10T20:19

2024-11-10T20:19

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидируют открытое горение на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. В воскресенье загорелось складское помещение в подмосковном селе Ям. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. На месте работают пять единиц техники и 23 человека, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241110/pozhar-1982900121.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)