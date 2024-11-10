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МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Подмосковье
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 10.11.2024
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Подмосковье
Пожарные ликвидируют открытое горение на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T20:19
2024-11-10T20:19
2024-11-10T20:19
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидируют открытое горение на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. В воскресенье загорелось складское помещение в подмосковном селе Ям. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. На месте работают пять единиц техники и 23 человека, заключили в пресс-службе.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе в Подмосковье
МЧС: на складе в Подмосковье ликвидируют открытое горение, пострадавших нет