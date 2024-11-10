https://ria.ru/20241110/pozhar-1982919021.html
В Домодедово загорелся склад
В Домодедово загорелся склад - РИА Новости, 10.11.2024
В Домодедово загорелся склад
Пожарные ликвидируют пожар на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России в... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T12:51
2024-11-10T12:51
2024-11-10T12:59
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, село Ям. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения на площади 1200 кв.м.", - говорится в сообщении.По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 5 единиц техники и 23 человека, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241110/pozhar-1982900121.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Домодедово загорелся склад
В Домодедово загорелся склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров