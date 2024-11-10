https://ria.ru/20241110/pozhar-1982919021.html

В Домодедово загорелся склад

В Домодедово загорелся склад - РИА Новости, 10.11.2024

В Домодедово загорелся склад

Пожарные ликвидируют пожар на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России в... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T12:51

2024-11-10T12:51

2024-11-10T12:59

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидируют пожар на складе в Подмосковье на площади 1,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, село Ям. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения на площади 1200 кв.м.", - говорится в сообщении.По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 5 единиц техники и 23 человека, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241110/pozhar-1982900121.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье)