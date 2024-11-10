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В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара
В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара - РИА Новости, 10.11.2024
В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара
Движение по Большой Никитской улице в Москве перекрыто в обе стороны из-за возгорания в доме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:38
2024-11-10T08:38
2024-11-10T08:44
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение по Большой Никитской улице в Москве перекрыто в обе стороны из-за возгорания в доме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за возгорания по адресу Большая Никитская улица, дом 15, строение 1 перекрыто движение в обе стороны по улице Большая Никитская на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.Отмечается, что водителям необходимо выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20240215/pozhary-1927505667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара
Движение по Большой Никитской в Москве перекрыли в обе стороны из-за возгорания