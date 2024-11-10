https://ria.ru/20241110/pozhar-1982900121.html

В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара

В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара - РИА Новости, 10.11.2024

В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара

Движение по Большой Никитской улице в Москве перекрыто в обе стороны из-за возгорания в доме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:38

2024-11-10T08:38

2024-11-10T08:44

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение по Большой Никитской улице в Москве перекрыто в обе стороны из-за возгорания в доме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за возгорания по адресу Большая Никитская улица, дом 15, строение 1 перекрыто движение в обе стороны по улице Большая Никитская на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.Отмечается, что водителям необходимо выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20240215/pozhary-1927505667.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия