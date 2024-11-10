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В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара - РИА Новости, 10.11.2024
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08:38 10.11.2024 (обновлено: 08:44 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/pozhar-1982900121.html
В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара
В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара - РИА Новости, 10.11.2024
В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара
Движение по Большой Никитской улице в Москве перекрыто в обе стороны из-за возгорания в доме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:38
2024-11-10T08:44
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происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение по Большой Никитской улице в Москве перекрыто в обе стороны из-за возгорания в доме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за возгорания по адресу Большая Никитская улица, дом 15, строение 1 перекрыто движение в обе стороны по улице Большая Никитская на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.Отмечается, что водителям необходимо выбирать пути объезда.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В центре Москвы перекрыли движение на Большой Никитской улице из-за пожара

Движение по Большой Никитской в Москве перекрыли в обе стороны из-за возгорания

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Москве
Пожарный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение по Большой Никитской улице в Москве перекрыто в обе стороны из-за возгорания в доме, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за возгорания по адресу Большая Никитская улица, дом 15, строение 1 перекрыто движение в обе стороны по улице Большая Никитская на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водителям необходимо выбирать пути объезда.
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