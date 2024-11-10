Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 10.11.2024 (обновлено: 08:19 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/pozhar-1982899050.html
В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:16
2024-11-10T08:19
специальная военная операция на украине
калужская область
козельский район
происшествия
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района. Все экстренные службы оперативно выдвинулись на место", - написал он.Кроме того, Шапша дал поручение главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
калужская область
козельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, козельский район, происшествия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Козельский район, Происшествия, Владислав Шапша
В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА

Шапша: в Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района. Все экстренные службы оперативно выдвинулись на место", - написал он.
Кроме того, Шапша дал поручение главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Дропшот 2.0": Россия под ударом
2 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьКозельский районПроисшествияВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала