https://ria.ru/20241110/pozhar-1982899050.html

В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА

В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024

В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА

Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T08:16

2024-11-10T08:16

2024-11-10T08:19

специальная военная операция на украине

калужская область

козельский район

происшествия

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района. Все экстренные службы оперативно выдвинулись на место", - написал он.Кроме того, Шапша дал поручение главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

калужская область

козельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, козельский район, происшествия, владислав шапша