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В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:16
2024-11-10T08:16
2024-11-10T08:19
специальная военная операция на украине
калужская область
козельский район
происшествия
владислав шапша
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района. Все экстренные службы оперативно выдвинулись на место", - написал он.Кроме того, Шапша дал поручение главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.
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калужская область, козельский район, происшествия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Козельский район, Происшествия, Владислав Шапша
В Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА
Шапша: в Калужской области загорелся гаражный кооператив после атаки БПЛА