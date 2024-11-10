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В США 27 миллионов человек оказались в зоне пожарной тревоги - РИА Новости, 10.11.2024
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01:06 10.11.2024 (обновлено: 01:35 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/pozhar-1982883695.html
В США 27 миллионов человек оказались в зоне пожарной тревоги
В США 27 миллионов человек оказались в зоне пожарной тревоги - РИА Новости, 10.11.2024
В США 27 миллионов человек оказались в зоне пожарной тревоги
Порядка 27 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне пожарной тревоги из-за пламени, которое распространилось сразу по нескольким штатам региона,... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T01:06
2024-11-10T01:35
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Порядка 27 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне пожарной тревоги из-за пламени, которое распространилось сразу по нескольким штатам региона, сообщает телеканал NBC News. "Целых 27 миллионов человек от Нью-Йорка до Массачусетса оказались в зоне пожарной тревоги в субботу", - указывает телеканал. Отмечается, что тревога, в частности, распространилась на города Нью-Йорк и Бостон. По данным телеканала, активизации пожаров в регионе способствовала засушливая погода. По данным телеканала, в одном из округов штата Нью-Джерси пламя угрожает 55 постройкам, при этом процент локализации пожара составляет 0%.
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в мире, нью-йорк (город), сша, массачусетс
В мире, Нью-Йорк (город), США, Массачусетс
В США 27 миллионов человек оказались в зоне пожарной тревоги

NBC News: около 27 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне пожаров

© AP Photo / Noah BergerЛесные пожары в Калифорнии, США
Лесные пожары в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Noah Berger
Лесные пожары в Калифорнии, США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Порядка 27 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне пожарной тревоги из-за пламени, которое распространилось сразу по нескольким штатам региона, сообщает телеканал NBC News.
"Целых 27 миллионов человек от Нью-Йорка до Массачусетса оказались в зоне пожарной тревоги в субботу", - указывает телеканал.
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Отмечается, что тревога, в частности, распространилась на города Нью-Йорк и Бостон.
По данным телеканала, активизации пожаров в регионе способствовала засушливая погода.
По данным телеканала, в одном из округов штата Нью-Джерси пламя угрожает 55 постройкам, при этом процент локализации пожара составляет 0%.
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