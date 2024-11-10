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Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:36 10.11.2024 (обновлено: 02:52 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/poroshenko-1982885954.html
Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ
Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024
Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ
Бывший украинский президент Петр Порошенко* назвал главную ошибку ВСУ во время конфликта — военные не рыли окопов и не возводили фортификации, хотя об этом... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T01:36
2024-11-10T02:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
петр порошенко
вооруженные силы украины
спецоперация
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший украинский президент Петр Порошенко* назвал главную ошибку ВСУ во время конфликта — военные не рыли окопов и не возводили фортификации, хотя об этом говорили советники из США, заявил он в Telegram-канале."Обидно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021, когда они в один голос говорили: "ройте окопы, стройте фортификации!" В ответ они получили лишь смех со стороны украинских чиновников", — написал он.Порошенко привел в пример период 2022 года, когда украинские войска пытались предпринять контрнаступление, а российские военные усиливали оборону."Тогда были построены "линии Суровикина". Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы", — посетовал бывший политик.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241109/poroshenko-1982794855.html
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в мире, сша, петр порошенко, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ

Порошенко назвал отсутствие окопов и фортификаций главным просчетом ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший украинский президент Петр Порошенко* назвал главную ошибку ВСУ во время конфликта — военные не рыли окопов и не возводили фортификации, хотя об этом говорили советники из США, заявил он в Telegram-канале.
"Обидно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021, когда они в один голос говорили: "ройте окопы, стройте фортификации!" В ответ они получили лишь смех со стороны украинских чиновников", — написал он.
Порошенко привел в пример период 2022 года, когда украинские войска пытались предпринять контрнаступление, а российские военные усиливали оборону.
"Тогда были построены "линии Суровикина". Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы", — посетовал бывший политик.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
 
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