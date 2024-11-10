https://ria.ru/20241110/poroshenko-1982885954.html

Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ

Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ - РИА Новости, 10.11.2024

Порошенко пояснил, как насмешка над советом США стала главным просчетом ВСУ

Бывший украинский президент Петр Порошенко* назвал главную ошибку ВСУ во время конфликта — военные не рыли окопов и не возводили фортификации, хотя об этом... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T01:36

2024-11-10T01:36

2024-11-10T02:52

специальная военная операция на украине

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петр порошенко

вооруженные силы украины

спецоперация

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Бывший украинский президент Петр Порошенко* назвал главную ошибку ВСУ во время конфликта — военные не рыли окопов и не возводили фортификации, хотя об этом говорили советники из США, заявил он в Telegram-канале."Обидно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021, когда они в один голос говорили: "ройте окопы, стройте фортификации!" В ответ они получили лишь смех со стороны украинских чиновников", — написал он.Порошенко привел в пример период 2022 года, когда украинские войска пытались предпринять контрнаступление, а российские военные усиливали оборону."Тогда были построены "линии Суровикина". Они окапывались, а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы", — посетовал бывший политик.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241109/poroshenko-1982794855.html

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в мире, сша, петр порошенко, вооруженные силы украины, спецоперация