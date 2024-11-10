https://ria.ru/20241110/petropavlovka-1982926630.html

Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области

Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024

Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области

Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:19

2024-11-10T14:19

2024-11-10T14:19

специальная военная операция на украине

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россия

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андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 10 ноя - РИА Новости. Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич". "Мы подходим к населенному пункту Петропавловка, Петропавловка полностью под нашим огневым контролем, у противника все пути снабжения, ротацию, подвоз боеприпасов мы контролируем, и техника противника, которая пытается подъехать, нами уничтожается", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные всё снабжение доставляют в Петропавловку пешком, группами по два-три человека. Командир также отметил, что противник перестал контратаковать, но не отступает и держит оборону до последнего. "Есть опорные пункты, по которым мы довольно хорошо работали, то есть блиндажи и всё остальное выведено из строя, они даже эти опорные пункты пытаются не оставлять, пытаются держаться на них до последнего", - сказал артиллерист. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области, противник потерял до 440 военнослужащих. В пятницу о продвижении российских войск в районе Петропавловки и взятии опорного пункта сообщал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917875.html

https://ria.ru/20241110/vsu-1982917251.html

харьковская область

россия

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Командир отряда БАРС-9: Петропавловка в Харьковской области находится под огневым контролем ВС РФ Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич". 2024-11-10T14:19 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность