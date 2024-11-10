https://ria.ru/20241110/petropavlovka-1982926630.html
Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области
Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024
Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области
Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:19
2024-11-10T14:19
2024-11-10T14:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982922744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_edafccae4c7e6e9028c1ed376f220859.jpg
ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 10 ноя - РИА Новости. Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич". "Мы подходим к населенному пункту Петропавловка, Петропавловка полностью под нашим огневым контролем, у противника все пути снабжения, ротацию, подвоз боеприпасов мы контролируем, и техника противника, которая пытается подъехать, нами уничтожается", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные всё снабжение доставляют в Петропавловку пешком, группами по два-три человека. Командир также отметил, что противник перестал контратаковать, но не отступает и держит оборону до последнего. "Есть опорные пункты, по которым мы довольно хорошо работали, то есть блиндажи и всё остальное выведено из строя, они даже эти опорные пункты пытаются не оставлять, пытаются держаться на них до последнего", - сказал артиллерист. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области, противник потерял до 440 военнослужащих. В пятницу о продвижении российских войск в районе Петропавловки и взятии опорного пункта сообщал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917875.html
https://ria.ru/20241110/vsu-1982917251.html
харьковская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982922744_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ab5751a7b3d2ab30a31ce84e0c18fd8.jpg
Командир отряда БАРС-9: Петропавловка в Харьковской области находится под огневым контролем ВС РФ
Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич".
2024-11-10T14:19
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области
Командир БАРС-9: Петропавловка находится под полным огневым контролем ВС России