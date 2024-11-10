Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/petropavlovka-1982926630.html
Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области
Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области - РИА Новости, 10.11.2024
Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области
Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:19
2024-11-10T14:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982922744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_edafccae4c7e6e9028c1ed376f220859.jpg
ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 10 ноя - РИА Новости. Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич". "Мы подходим к населенному пункту Петропавловка, Петропавловка полностью под нашим огневым контролем, у противника все пути снабжения, ротацию, подвоз боеприпасов мы контролируем, и техника противника, которая пытается подъехать, нами уничтожается", - сказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные всё снабжение доставляют в Петропавловку пешком, группами по два-три человека. Командир также отметил, что противник перестал контратаковать, но не отступает и держит оборону до последнего. "Есть опорные пункты, по которым мы довольно хорошо работали, то есть блиндажи и всё остальное выведено из строя, они даже эти опорные пункты пытаются не оставлять, пытаются держаться на них до последнего", - сказал артиллерист. Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области, противник потерял до 440 военнослужащих. В пятницу о продвижении российских войск в районе Петропавловки и взятии опорного пункта сообщал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
https://ria.ru/20241110/spetsoperatsiya-1982917875.html
https://ria.ru/20241110/vsu-1982917251.html
харьковская область
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир отряда БАРС-9: Петропавловка в Харьковской области находится под огневым контролем ВС РФ
Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич".
2024-11-10T14:19
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982922744_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0ab5751a7b3d2ab30a31ce84e0c18fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российский боец рассказал о ситуации в Петропавловке в Харьковской области

Командир БАРС-9: Петропавловка находится под полным огневым контролем ВС России

Читать ria.ru в
Дзен
ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 10 ноя - РИА Новости. Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем ВС РФ, сообщил РИА Новости командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич".
"Мы подходим к населенному пункту Петропавловка, Петропавловка полностью под нашим огневым контролем, у противника все пути снабжения, ротацию, подвоз боеприпасов мы контролируем, и техника противника, которая пытается подъехать, нами уничтожается", - сказал собеседник агентства.
Боевая работа РСЗО Град ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Бойцы "Севера" нанесли удар по иностранным наемникам в Харьковской области
Вчера, 12:36
По его словам, украинские военные всё снабжение доставляют в Петропавловку пешком, группами по два-три человека.
Командир также отметил, что противник перестал контратаковать, но не отступает и держит оборону до последнего.
«
"Есть опорные пункты, по которым мы довольно хорошо работали, то есть блиндажи и всё остальное выведено из строя, они даже эти опорные пункты пытаются не оставлять, пытаются держаться на них до последнего", - сказал артиллерист.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области, противник потерял до 440 военнослужащих. В пятницу о продвижении российских войск в районе Петропавловки и взятии опорного пункта сообщал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Командир отряда БАРС-9: ВСУ безуспешно применяют артиллерию на купянском направлении - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"После долгого перерыва". Боец рассказал о смене тактики ВСУ под Купянском
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала