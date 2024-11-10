https://ria.ru/20241110/otstavka-1982890071.html

Немецкий политик ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой

Немецкий политик ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой - РИА Новости, 10.11.2024

Немецкий политик ушел в отставку из-за фото с нацистской секс-куклой

Немецкий политик из партии Христианско-демократический союз (ХДС) Бюлент Бююкбайрам вынужден был уйти в отставку из-за шалости на праздновании своего 50-летнего РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T04:20

2024-11-10T04:20

2024-11-10T04:20

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Немецкий политик из партии Христианско-демократический союз (ХДС) Бюлент Бююкбайрам вынужден был уйти в отставку из-за шалости на праздновании своего 50-летнего юбилея, в ходе которого он сделал и опубликовал в соцсети фото секс-куклы с нацистской символикой, сообщило Reuters.Бююкбайрам 26 октября выложил фото в частной группе Facebook*, насчитывающей несколько сотен человек. Запись была сделана на вечеринке по случаю его 50-летия. На фото была секс-кукла, одетая в черную футболку, на ее голове была надпись "К черту "Санкт-Паули" (немецкий футбольный клуб — Прим. ред.) и две буквы S в виде символа СС, использовавшийся у нацистских военных подразделений.Волна критики в адрес Бююкбайрама заставила его принести публичные извинения "за глупость" и подать в отставку."Это была глупость, ошибка. Мне поступали серьезные угрозы. Я извинился перед "Санкт-Паули", — заявил политик изданию Bild.Президент клуба "Санкт-Паули" Оке Гёттлих на фоне скандала выступил с заявлением о том, что лозунги болельщиков могут быть подстрекателями, поэтому к ним следует относиться очень серьезно. "Мы рассматриваем судебные иски по всем возможным преступлениям, но мы также предполагаем, что использование нацистской символики в любом случае будет преследоваться по закону", — сказал он.В августе стало известно, что Минобороны Германии намерено расширить "Указ о традициях" от 2018 года, который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках.Журналисты обратили внимание на то, что в список попали такие личности, как нацистский летчик-ас Эрих Хартманн, состоявший в СС и НСДАП подводник Эрих Топп и 22 другие "порождающие традиции персоны". Министерство обороны Германии на фоне шквала критики решило не включать в список военных героев офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в НСДАП и СС. В феврале газета Bild со ссылкой на исторические документы сообщила, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, Вальдемар Бербок, был пламенным нацистом и офицером вермахта. По данным СМИ, он читал "Майн кампф"** и полностью поддерживал режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом "За военные заслуги" с мечами.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесена в России в федеральный список экстремистских материалов.

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