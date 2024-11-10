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Ковальчук заверил в наличии у России наработок для освоения Луны - РИА Новости, 10.11.2024
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Наука
 
07:22 10.11.2024 (обновлено: 07:32 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/osvoenie-1982896696.html
Ковальчук заверил в наличии у России наработок для освоения Луны
Ковальчук заверил в наличии у России наработок для освоения Луны - РИА Новости, 10.11.2024
Ковальчук заверил в наличии у России наработок для освоения Луны
У России в планах освоение Луны и дальнего космоса, научные наработки для этого есть, сообщил в интервью РИА Новости физик, президент Национального... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:22
2024-11-10T07:32
космос - риа наука
россия
луна
китай
михаил ковальчук
курчатовский институт
наука
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. У России в планах освоение Луны и дальнего космоса, научные наработки для этого есть, сообщил в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "У нас и сегодня огромное количество идей, например, освоение Луны и дальнего космоса", — сказал ученый. По его словам, эти наработки надо продвигать, фиксируя при этом технологическое лидерство России. "Надо знать свою цену и правильно выстраивать отношения с партнерами. Например, в Китае сегодня успешно развивается термоядерный проект. Но надо помнить, что он начинался на советской установке Токамак (установка для термоядерного синтеза. – Прим. ред.), поставленной туда в начале 2000-х годов. А затем мы вместе спроектировали Токамак нового поколения, который сегодня один из лучших", — пояснил он. Ковальчук добавил, что на наработанном совместном опыте нужно строить обоюдовыгодные перспективные отношения.
https://ria.ru/20241108/tsern-1982578647.html
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космос - риа наука, россия, луна, китай, михаил ковальчук, курчатовский институт
Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Китай, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Наука
Ковальчук заверил в наличии у России наработок для освоения Луны

Физик Ковальчук: у России в планах освоение Луны и дальнего космоса

© iStock.com / forplaydayКосмический аппарат
Космический аппарат - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© iStock.com / forplayday
Космический аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. У России в планах освоение Луны и дальнего космоса, научные наработки для этого есть, сообщил в интервью РИА Новости физик, президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"У нас и сегодня огромное количество идей, например, освоение Луны и дальнего космоса", — сказал ученый.
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По его словам, эти наработки надо продвигать, фиксируя при этом технологическое лидерство России.
"Надо знать свою цену и правильно выстраивать отношения с партнерами. Например, в Китае сегодня успешно развивается термоядерный проект. Но надо помнить, что он начинался на советской установке Токамак (установка для термоядерного синтеза. – Прим. ред.), поставленной туда в начале 2000-х годов. А затем мы вместе спроектировали Токамак нового поколения, который сегодня один из лучших", — пояснил он.
Ковальчук добавил, что на наработанном совместном опыте нужно строить обоюдовыгодные перспективные отношения.
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НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияЛунаКитайМихаил КовальчукКурчатовский институт
 
 
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