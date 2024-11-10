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Полиция Молдавии освободила советника главы Гагаузии - РИА Новости, 10.11.2024
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18:53 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/osvobozhdenie-1982959872.html
Полиция Молдавии освободила советника главы Гагаузии
Полиция Молдавии освободила советника главы Гагаузии - РИА Новости, 10.11.2024
Полиция Молдавии освободила советника главы Гагаузии
Советник главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Михаил Влах, который был задержан полицией за пост в соцсети, якобы призывавший к насилию, сообщил, что... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T18:53
2024-11-10T18:53
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Советник главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Михаил Влах, который был задержан полицией за пост в соцсети, якобы призывавший к насилию, сообщил, что вернулся домой. В субботу первый замглавы автономии в составе Молдавии Илья Узун сообщил РИА Новости, что общественного деятеля Гагаузии Влаха задержали после обысков. По его словам, поводом для обысков стал пост в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), где Влах призвал "убирать" президента Молдавии Майю Санду и лидера оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона из власти. Однако в тексте вместо "убирать" вышло "убивать". Когда Влах обратил внимание на это, он выпустил сообщение об опечатке. Полиция заявила, что задержала Влаха на 72 часа за провоцирование насильственных действий. "Я дома. Спасибо всем, кто болел, кто переживал за меня. Отдельно спасибо моей семье. Наш путь продолжается, мы не сломлены - идем вперед", - сказал Влах в видеообращении, выложенном в соцсети. Согласно молдавскому законодательству, разжигание ненависти и призывы к насилию наказываются штрафом до 3 тысяч долларов, бесплатными общественными работами или лишением свободы на срок до трех лет. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241103/moldavija-1981715825.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Евгения Гуцул
Полиция Молдавии освободила советника главы Гагаузии

В Молдавии освободили задержанного за пост в соцсети советника главы Гагаузии

© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиМихаил Влах
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Михаил Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Советник главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Михаил Влах, который был задержан полицией за пост в соцсети, якобы призывавший к насилию, сообщил, что вернулся домой.
В субботу первый замглавы автономии в составе Молдавии Илья Узун сообщил РИА Новости, что общественного деятеля Гагаузии Влаха задержали после обысков. По его словам, поводом для обысков стал пост в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), где Влах призвал "убирать" президента Молдавии Майю Санду и лидера оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона из власти. Однако в тексте вместо "убирать" вышло "убивать". Когда Влах обратил внимание на это, он выпустил сообщение об опечатке. Полиция заявила, что задержала Влаха на 72 часа за провоцирование насильственных действий.
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"Я дома. Спасибо всем, кто болел, кто переживал за меня. Отдельно спасибо моей семье. Наш путь продолжается, мы не сломлены - идем вперед", - сказал Влах в видеообращении, выложенном в соцсети.
Согласно молдавскому законодательству, разжигание ненависти и призывы к насилию наказываются штрафом до 3 тысяч долларов, бесплатными общественными работами или лишением свободы на срок до трех лет.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоЕвгения Гуцул
 
 
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