https://ria.ru/20241110/opasnost-1982906553.html
В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
В Раменском городском округе отменена опасность БПЛА, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:18
2024-11-10T10:18
2024-11-10T10:31
специальная военная операция на украине
безопасность
раменское
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Раменском городском округе отменена опасность БПЛА, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что произошла массированная атака беспилотниками. Сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома, от осколков пострадала 52-летняя женщина."Раменский городской округ - отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
раменское
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, раменское, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Раменское, Московская область (Подмосковье)