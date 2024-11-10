https://ria.ru/20241110/opasnost-1982906553.html

В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА

В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024

В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА

В Раменском городском округе отменена опасность БПЛА, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T10:18

2024-11-10T10:18

2024-11-10T10:31

специальная военная операция на украине

безопасность

раменское

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Раменском городском округе отменена опасность БПЛА, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что произошла массированная атака беспилотниками. Сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома, от осколков пострадала 52-летняя женщина."Раменский городской округ - отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

раменское

московская область (подмосковье)

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безопасность, раменское, московская область (подмосковье)