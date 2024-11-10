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В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 10.11.2024 (обновлено: 10:31 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/opasnost-1982906553.html
В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.11.2024
В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА
В Раменском городском округе отменена опасность БПЛА, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T10:18
2024-11-10T10:31
специальная военная операция на украине
безопасность
раменское
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Раменском городском округе отменена опасность БПЛА, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что произошла массированная атака беспилотниками. Сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома, от осколков пострадала 52-летняя женщина."Раменский городской округ - отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
раменское
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безопасность, раменское, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Раменское, Московская область (Подмосковье)

В Раменском городском округе отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Раменском городском округе отменена опасность БПЛА, сообщается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном властями округа для информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что произошла массированная атака беспилотниками. Сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово. В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома, от осколков пострадала 52-летняя женщина.
"Раменский городской округ - отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРаменскоеМосковская область (Подмосковье)
 
 
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