https://ria.ru/20241110/opasnost-1982896859.html

Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области

Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 10.11.2024

Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T07:27

2024-11-10T07:27

2024-11-10T07:29

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — написал он.

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982895612.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность