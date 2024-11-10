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Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 10.11.2024
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07:27 10.11.2024 (обновлено: 07:29 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/opasnost-1982896859.html
Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области
Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 10.11.2024
Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T07:27
2024-11-10T07:29
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — написал он.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
Губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области

Губернатор Гусев объявил об опасности атаки дронов над Воронежской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", — написал он.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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Воронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Безопасность
 
 
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