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В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024

В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

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жуковский

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты, сообщает Росавиация в Telegram-канале."Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является главным приоритетом.

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жуковский

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жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, общество