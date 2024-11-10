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В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024
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11:09 10.11.2024 (обновлено: 11:15 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/ogranicheniya-1982911135.html
В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов
В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024
В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:09
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жуковский
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты, сообщает Росавиация в Telegram-канале."Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является главным приоритетом.
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жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, общество
Жуковский, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Общество

В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло вылетов в аэропорту
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты, сообщает Росавиация в Telegram-канале.
"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является главным приоритетом.
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ЖуковскийШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваОбщество
 
 
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