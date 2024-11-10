https://ria.ru/20241110/ogranicheniya-1982911135.html
В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов
В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов - РИА Новости, 10.11.2024
В Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на прилет и вылет самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:09
2024-11-10T11:09
2024-11-10T11:15
жуковский
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702742_0:145:3073:1874_1920x0_80_0_0_4947e4ba15c9d7720ef4d0ce754a3659.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты, сообщает Росавиация в Telegram-канале."Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.️ В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 36 ВС", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является главным приоритетом.
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982905611.html
жуковский
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900702742_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_7de5973dd08dbaefac72559245ffa9e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, общество
Жуковский, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Общество