https://ria.ru/20241110/odessa-1982884425.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 10.11.2024

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T01:10

2024-11-10T01:10

2024-11-10T01:10

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов. "В городе слышны взрывы", - написал Труханов в своем Telegram-канале. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Одесской области звучит с 23.45 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241109/vsu-1982864040.html

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