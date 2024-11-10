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При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин

При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.11.2024

При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин

Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T21:27

2024-11-10T21:27

2024-11-10T22:46

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в Горловке пострадали четверо мужчин и одна женщина. Кроме того, повреждено шесть жилых домов, объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП). По данным Пушилина, ВСУ в воскресенье совершили 12 вооруженных атак, выпустив 35 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерия. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241110/zhitelnitsa-1982897293.html

донецкая народная республика

горловка

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в мире, донецкая народная республика, горловка, сша, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, происшествия