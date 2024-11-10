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При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.11.2024
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21:27 10.11.2024 (обновлено: 22:46 10.11.2024)
https://ria.ru/20241110/obstrely-1982971263.html
При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин
При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.11.2024
При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин
Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T21:27
2024-11-10T22:46
в мире
донецкая народная республика
горловка
сша
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что в Горловке пострадали четверо мужчин и одна женщина. Кроме того, повреждено шесть жилых домов, объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП). По данным Пушилина, ВСУ в воскресенье совершили 12 вооруженных атак, выпустив 35 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерия. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20241110/zhitelnitsa-1982897293.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, сша, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, происшествия
В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, США, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин

Пушилин: при украинских обстрелах ДНР пострадали пять мирных жителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Пять мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в Горловке пострадали четверо мужчин и одна женщина. Кроме того, повреждено шесть жилых домов, объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП).
По данным Пушилина, ВСУ в воскресенье совершили 12 вооруженных атак, выпустив 35 боеприпасов. Применялись реактивная и ствольная артиллерия.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСШАДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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