https://ria.ru/20241110/obstrely-1982911229.html
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.11.2024
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Украинские войска за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T11:09
2024-11-10T11:09
2024-11-10T11:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ГЕНИЧЕСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 11 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам ВСУ подверглись Горностаевка, Алешки, Каховка, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 30 артударов по 9 населенным пунктам в Херсонской области за сутки