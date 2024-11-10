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ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.11.2024

ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T11:09

2024-11-10T11:09

2024-11-10T11:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

украина

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ГЕНИЧЕСК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 30 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 11 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам ВСУ подверглись Горностаевка, Алешки, Каховка, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия, украина