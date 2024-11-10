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Украинские войска за сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:31 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/obstrely-1982882668.html
Украинские войска за сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.11.2024
Украинские войска за сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 24 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T00:31
2024-11-10T00:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 24 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении.По данным представительства, в результате обстрелов был ранен один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ выпустили по территории ДНР 24 боеприпаса за сутки

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ
Последствия атаки ВФУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 24 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении.
По данным представительства, в результате обстрелов был ранен один мирный житель.
В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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