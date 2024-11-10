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Украинские войска за сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.11.2024

Украинские войска за сутки 8 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 24 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T00:31

2024-11-10T00:31

2024-11-10T00:31

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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 24 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении.По данным представительства, в результате обстрелов был ранен один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины