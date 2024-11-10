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При нападении с ножом на рынке в Лондоне погиб человек - РИА Новости, 10.11.2024
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19:29 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/napadenie-1982962576.html
При нападении с ножом на рынке в Лондоне погиб человек
При нападении с ножом на рынке в Лондоне погиб человек - РИА Новости, 10.11.2024
При нападении с ножом на рынке в Лондоне погиб человек
Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате нападения с ножом на рынке в юго-восточной части столицы Великобритании, пишет издание Mirror. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T19:29
2024-11-10T19:29
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате нападения с ножом на рынке в юго-восточной части столицы Великобритании, пишет издание Mirror. "Мужчина скончался после того, как несколько человек получили ранения во время нападения с ножом на оживленном уличном рынке в Лондоне сегодня утром... Были обнаружены трое раненых, один из которых позже скончался на месте", - сообщает издание со ссылкой на полицию города. Mirror указывает, что нападение произошло на рынке в районе Уолворт на юго-востоке Лондона. Как добавляет издание со ссылкой на правоохранителей, двое раненых - мужчина и женщина - были госпитализированы, об их состоянии не сообщается. "Мужчина, предположительно, в возрасте около 60 лет, был арестован на месте происшествия и взят под стражу". - заявляет издание. Отмечается, что нападение не было квалифицировано как террористический акт.
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в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
При нападении с ножом на рынке в Лондоне погиб человек

Mirror: при нападении с ножом на рынке в Лондоне погиб человек, двое пострадали

© Getty Images / PA Images / James WeechСотрудники полиции на месте происшествия в юго-восточной части Лондона, Великобритания. 10 ноября 2024
Сотрудники полиции на месте происшествия в юго-восточной части Лондона, Великобритания. 10 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Getty Images / PA Images / James Weech
Сотрудники полиции на месте происшествия в юго-восточной части Лондона, Великобритания. 10 ноября 2024
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате нападения с ножом на рынке в юго-восточной части столицы Великобритании, пишет издание Mirror.
"Мужчина скончался после того, как несколько человек получили ранения во время нападения с ножом на оживленном уличном рынке в Лондоне сегодня утром... Были обнаружены трое раненых, один из которых позже скончался на месте", - сообщает издание со ссылкой на полицию города.
Mirror указывает, что нападение произошло на рынке в районе Уолворт на юго-востоке Лондона. Как добавляет издание со ссылкой на правоохранителей, двое раненых - мужчина и женщина - были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.
"Мужчина, предположительно, в возрасте около 60 лет, был арестован на месте происшествия и взят под стражу". - заявляет издание.
Отмечается, что нападение не было квалифицировано как террористический акт.
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