https://ria.ru/20241110/nakopleniya-1982887416.html
Названы риски накопления банками слишком дорогих вкладов
Названы риски накопления банками слишком дорогих вкладов - РИА Новости, 10.11.2024
Названы риски накопления банками слишком дорогих вкладов
Сейчас никаких проблем в банковской системе нет, а вероятность невозврата депозитов даже при нынешних высоких ставках отсутствует. Но что будет, если такие... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T02:15
2024-11-10T02:15
2024-11-10T02:17
экономика
general invest
банки
центральный банк рф (цб рф)
вклады
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сейчас никаких проблем в банковской системе нет, а вероятность невозврата депозитов даже при нынешних высоких ставках отсутствует. Но что будет, если такие ставки сохранятся надолго, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор по работе с клиентами General Invest Сергей Алдонин.Он напомнил, что на сегодня размер депозитов юрлиц и граждан в банках — порядка 116 триллионов рублей. При этом кредитов выдано более чем на 120 триллионов рублей."Ранее выданные кредиты банков позволяют им комфортно обслуживать текущий портфель депозитов, а на новые "более дорогие" деньги, банки выдают кредиты под более высокие ставки", — сказал финансист.Таким образом у банков сохраняется запас прочности, однако если Центробанк будет долго держать повышенную ставку, в экономике возникнет рецессия. Тогда обслуживать долги станет сложнее, и это коснется всех. “Но до этого пока далеко”, — успокоил Алдонин.
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экономика, general invest, банки, центральный банк рф (цб рф), вклады
Экономика, General Invest, Банки, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вклады
Названы риски накопления банками слишком дорогих вкладов
Финансист Алдонин: увеличение депозитов физлиц связано с политикой ЦБ
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Сейчас никаких проблем в банковской системе нет, а вероятность невозврата депозитов даже при нынешних высоких ставках отсутствует. Но что будет, если такие ставки сохранятся надолго, рассказал в интервью
агентству “Прайм” директор по работе с клиентами General Invest Сергей Алдонин.
Он напомнил, что на сегодня размер депозитов юрлиц и граждан в банках — порядка 116 триллионов рублей. При этом кредитов выдано более чем на 120 триллионов рублей.
"Ранее выданные кредиты банков позволяют им комфортно обслуживать текущий портфель депозитов, а на новые "более дорогие" деньги, банки выдают кредиты под более высокие ставки", — сказал финансист.
Таким образом у банков сохраняется запас прочности, однако если Центробанк будет долго держать повышенную ставку, в экономике возникнет рецессия. Тогда обслуживать долги станет сложнее, и это коснется всех.
“Но до этого пока далеко”, — успокоил Алдонин.