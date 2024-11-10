https://ria.ru/20241110/moskva-1983135911.html

Семь домов с балюстрадами отремонтируют до конца года в Москве

Семь домов с балюстрадами отремонтируют до конца года в Москве - РИА Новости, 11.11.2024

Семь домов с балюстрадами отремонтируют до конца года в Москве

Семь домов с балюстрадами отремонтируют до конца года в Москве в рамках городской программы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.11.2024

2024-11-10T12:59

2024-11-10T12:59

2024-11-11T16:51

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Семь домов с балюстрадами отремонтируют до конца года в Москве в рамках городской программы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Семь домов векового возраста капитально отремонтируют в Москве в этом году в рамках городской программы. Их особенность - наличие балюстрады на фасаде. Это одновременно и украшение, и конструктивный элемент. Балясины, выстроенные в ряд, накрытые перилами, встречаются в классической и неоклассической архитектуре. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что до конца года завершат работы на семи объектах с этими архитектурными элементами", - говорится в сообщении. Уточняется, что в этом году уже капитально отремонтировали пятиэтажное многоквартирное жилое здание с подвалом и чердаком на Садовнической улице (дом 25). Этот дом обладает чертами советской неоклассики. Фасады со сложной пластикой украшены декоративными элементами. Два верхних этажа имеют арочные окна, балюстрады и оформлены пилястрами, сандриками и архитектурным поясом. Главный и торцевой фасады выделены массивным венчающим карнизом с дентикулами. Еще одно капитально отремонтированное здание расположено по адресу улица Якиманка, дом 25. Это яркое шестиэтажное здание в неоклассическом стиле. Главный фасад основной части дома имеет сложную пластику, оформлен декоративными элементами, а балюстрады выполняют роль ограждения балконов. Здесь провели масштабный комплекс работ по обновлению фасада, крыши, подвала и подъездов, а также заменили ряд инженерных систем. "Шестиэтажное многоквартирное жилое здание с чердаком и подвалом, построенное в 1914-м в стиле модерн и расположенное на улице Малой Бронной (дом 20а), также отремонтировали в этом году. Его отличают рустованные фасады первых трех нижних этажей, а также облицовка керамическим кирпичом верхних этажей. Ряды полубалясин украшают оба парадных фасада здания. Мастера отремонтировали наружные стены, подвал и заменили все инженерные системы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241109/prud-1982824441.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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