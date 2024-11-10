https://ria.ru/20241110/moshenniki-1982899932.html
Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников на распродажах
Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников на распродажах - РИА Новости, 10.11.2024
Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников на распродажах
Россиянам, чтобы не попасться на уловки злоумышленников во время ноябрьских распродаж, стоит критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети, а также... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T08:37
2024-11-10T08:37
2024-11-10T08:37
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россиянам, чтобы не попасться на уловки злоумышленников во время ноябрьских распродаж, стоит критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети, а также быть внимательнее, если продавец на сайте отменил заказ и предложил заказать его вновь по ссылке, которую отправил отдельным сообщением, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова. "Чтобы не попасться на уловки злоумышленников в преддверии сезона распродаж, мы рекомендуем: критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети, проверять на официальном сайте или в официальных аккаунтах в соцсетях, действительно ли бренд проводит ту или иную акцию; если продавец на сайте с досками объявлений или на маркетплейсе отменяет заказ и предлагает заказать его вновь по ссылке, которую отправил отдельным сообщением на почту или в мессенджер - это повод быть внимательнее", - сообщила она. По ее словам, это может быть схема онлайн-мошенничества, когда "продавец" отменяет заказ по той или иной причине и просит его переоформить, отправив фишинговую ссылку в стороннем мессенджере или на почту. Кроме того, эксперт советует не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений в почте, мессенджерах или СМС, совершать покупки у проверенных продавцов и в магазинах с положительными отзывами, а для онлайн-покупок лучше завести отдельную карту и хранить на ней необходимую сумму денег. В свою очередь, если возникли сомнения по поводу сайта онлайн-магазина, лучше проверить его домен с помощью WHOIS-сервисов: если он совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо - это повод насторожиться. Также россиянам стоит обращать внимание на название сайта магазина в адресной строке и не сообщать посторонним код из СМС или push-уведомлений. В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени – Всемирный день шопинга "11.11" и так называемая "черная пятница". В России в этом году они пройдут уже в восьмой и одиннадцатый раз. Ноябрьская распродажа "11.11" состоится, соответственно, 11-го числа, а "черная пятница" начнется в ночь с 28 на 29 ноября и продлится несколько дней.
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общество, россия, лаборатория касперского, технологии
Общество, Россия, Лаборатория Касперского, Технологии
Россиянам рассказали, как не попасться на уловки мошенников на распродажах
Эксперт Свистунова: россиянам стоит критически относиться к щедрым предложениям
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россиянам, чтобы не попасться на уловки злоумышленников во время ноябрьских распродаж, стоит критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети, а также быть внимательнее, если продавец на сайте отменил заказ и предложил заказать его вновь по ссылке, которую отправил отдельным сообщением, рассказала РИА Новости старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.
"Чтобы не попасться на уловки злоумышленников в преддверии сезона распродаж, мы рекомендуем: критически относиться к крайне щедрым предложениям в сети, проверять на официальном сайте или в официальных аккаунтах в соцсетях, действительно ли бренд проводит ту или иную акцию; если продавец на сайте с досками объявлений или на маркетплейсе отменяет заказ и предлагает заказать его вновь по ссылке, которую отправил отдельным сообщением на почту или в мессенджер - это повод быть внимательнее", - сообщила она.
По ее словам, это может быть схема онлайн-мошенничества, когда "продавец" отменяет заказ по той или иной причине и просит его переоформить, отправив фишинговую ссылку в стороннем мессенджере или на почту.
Кроме того, эксперт советует не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений в почте, мессенджерах или СМС, совершать покупки у проверенных продавцов и в магазинах с положительными отзывами, а для онлайн-покупок лучше завести отдельную карту и хранить на ней необходимую сумму денег.
В свою очередь, если возникли сомнения по поводу сайта онлайн-магазина, лучше проверить его домен с помощью WHOIS-сервисов: если он совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо - это повод насторожиться. Также россиянам стоит обращать внимание на название сайта магазина в адресной строке и не сообщать посторонним код из СМС или push-уведомлений.
В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени – Всемирный день шопинга "11.11" и так называемая "черная пятница". В России
в этом году они пройдут уже в восьмой и одиннадцатый раз. Ноябрьская распродажа "11.11" состоится, соответственно, 11-го числа, а "черная пятница" начнется в ночь с 28 на 29 ноября и продлится несколько дней.