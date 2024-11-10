В Молдавии назвали выборы президента операцией по захвату власти
Бывший молдавский министр назвал выборы президента операцией по захвату власти
© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Выборы президента Молдавии стали не демократической процедурой, а операцией по захвату власти, считает бывший министр юстиции страны Фадей Нагачевский.
"Это точно нельзя назвать политический битвой. Это была спецоперация по захвату власти! Штабом (президента Майи) Санду был использован весь спектр мер и средств, в том числе и административный ресурс, для ее победы", - написал Нагачевский в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, представители власти заранее начали заявлять о якобы предпринимавшихся попытках подкупа избирателей, чтобы констатировать фальсификацию выборов в случае провала Санду.
"Если бы выиграл Стояногло, несомненно, выборы были бы аннулированы", - считает эксперт.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидировал Стояногло с 51,19%, Санду набирала 48,81%.
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