https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982951639.html

"Сама посадила". Шор высказался об итогах выборов в Молдавии

"Сама посадила". Шор высказался об итогах выборов в Молдавии - РИА Новости, 10.11.2024

"Сама посадила". Шор высказался об итогах выборов в Молдавии

Майя Санду сама посадила себя в кресло президента страны, "украв выбор" у каждого гражданина республики, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа"... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T17:16

2024-11-10T17:16

2024-11-10T19:18

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илан шор

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Майя Санду сама посадила себя в кресло президента страны, "украв выбор" у каждого гражданина республики, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор в Telegram-канале."Санду сама себя посадила в президентское кресло. Простая европодданная замарашка с имперскими замашками украла выбор у каждого молдаванина. Манипуляции, махинации, подкуп, угрозы — все это зафиксировано, мы все это видели. Количество нарушений беспрецедентно", — написал Шор.По его словам, блок "Победа" вместе со всеми патриотично настроенными молдаванами не признает итоги выборов."Мы полны решимости юридически оспаривать итоги позорной для нашей страны кампании. И будем это делать", — подчеркнул Шор.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись действующая глава государства и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, — выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.После обработки ста процентов протоколов нынешний президент, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33 процента голосов, Стояногло — 44,67 процента. В то же время после обработки всех протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидировал Стояногло с 51,19 процента, а Санду набрала 48,81 процента.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html

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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, выборы в молдавии — 2024