https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982929111.html

В Молдавии заявили об обнаружении беспилотника

В Молдавии заявили об обнаружении беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024

В Молдавии заявили об обнаружении беспилотника

Полиция Молдавии сообщила в Telegram-канале, что в воскресенье в районе Кэушаны на юго-востоке страны был обнаружен беспилотник, его проверкой занимаются... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:35

2024-11-10T14:35

2024-11-10T14:35

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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила в Telegram-канале, что в воскресенье в районе Кэушаны на юго-востоке страны был обнаружен беспилотник, его проверкой занимаются специалисты. "Национальная полиция информирует, что сегодня, около 10.00 (11.00 мск), полиция района Кэушаны получила сигнал от жителя села Фырлэдены о наличии дрона в окрестностях населенного пункта", - говорится в сообщении полиции. Информация была передана компетентным органам, доступ граждан в район падения дрона был ограничен. Обследовать дрон должны специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции. Они уже прибыли к месту обнаружения беспилотника.

https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938046815.html

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в мире, молдавия