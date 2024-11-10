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В Молдавии заявили об обнаружении беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024
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14:35 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982929111.html
В Молдавии заявили об обнаружении беспилотника
В Молдавии заявили об обнаружении беспилотника - РИА Новости, 10.11.2024
В Молдавии заявили об обнаружении беспилотника
Полиция Молдавии сообщила в Telegram-канале, что в воскресенье в районе Кэушаны на юго-востоке страны был обнаружен беспилотник, его проверкой занимаются... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T14:35
2024-11-10T14:35
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила в Telegram-канале, что в воскресенье в районе Кэушаны на юго-востоке страны был обнаружен беспилотник, его проверкой занимаются специалисты. "Национальная полиция информирует, что сегодня, около 10.00 (11.00 мск), полиция района Кэушаны получила сигнал от жителя села Фырлэдены о наличии дрона в окрестностях населенного пункта", - говорится в сообщении полиции. Информация была передана компетентным органам, доступ граждан в район падения дрона был ограничен. Обследовать дрон должны специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции. Они уже прибыли к месту обнаружения беспилотника.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии заявили об обнаружении беспилотника

Полиция Молдавии заявила об обнаружении беспилотника на юго-востоке страны

© Фото : полиция МолдавииБеспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии
Беспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Фото : полиция Молдавии
Беспилотник, найденный на юго-востоке Молдавии
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КИШИНЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила в Telegram-канале, что в воскресенье в районе Кэушаны на юго-востоке страны был обнаружен беспилотник, его проверкой занимаются специалисты.
"Национальная полиция информирует, что сегодня, около 10.00 (11.00 мск), полиция района Кэушаны получила сигнал от жителя села Фырлэдены о наличии дрона в окрестностях населенного пункта", - говорится в сообщении полиции.
Информация была передана компетентным органам, доступ граждан в район падения дрона был ограничен.
Обследовать дрон должны специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции. Они уже прибыли к месту обнаружения беспилотника.
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