https://ria.ru/20241110/magadan-1982888551.html

В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме

В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 10.11.2024

В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Магадане, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T02:56

2024-11-10T02:56

2024-11-10T02:56

происшествия

россия

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 10 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Магадане, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС России по региону. "В службу спасения о пожаре сообщили очевидцы. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. На 60 квадратных метрах пожар ликвидировали 34 человека и семь единиц техники. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241109/pozhar-1982863386.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)