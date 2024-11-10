https://ria.ru/20241110/magadan-1982888551.html
В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме
В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 10.11.2024
В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Магадане, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T02:56
2024-11-10T02:56
2024-11-10T02:56
происшествия
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магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 10 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Магадане, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС России по региону. "В службу спасения о пожаре сообщили очевидцы. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. На 60 квадратных метрах пожар ликвидировали 34 человека и семь единиц техники. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме
МЧС: два человека погибли при пожаре в частном доме в Магадане