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В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 10.11.2024
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02:56 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/magadan-1982888551.html
В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме
В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 10.11.2024
В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Магадане, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T02:56
2024-11-10T02:56
происшествия
россия
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 10 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Магадане, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС России по региону. "В службу спасения о пожаре сообщили очевидцы. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. На 60 квадратных метрах пожар ликвидировали 34 человека и семь единиц техники. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241109/pozhar-1982863386.html
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происшествия, россия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магадане два человека погибли при пожаре в частном доме

МЧС: два человека погибли при пожаре в частном доме в Магадане

© РИА Новости / Виктория Виатрис | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи
Сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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МАГАДАН, 10 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Магадане, предварительная причина возгорания - аварийный режим работы электрооборудования, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"В службу спасения о пожаре сообщили очевидцы. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни. На 60 квадратных метрах пожар ликвидировали 34 человека и семь единиц техники. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.
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