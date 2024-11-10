https://ria.ru/20241110/madagaskar-1982961064.html

Мадагаскар намерен стать крупнейшим производителем риса в Африке

Мадагаскар намерен стать крупнейшим производителем риса в Африке - РИА Новости, 10.11.2024

Мадагаскар намерен стать крупнейшим производителем риса в Африке

Преобразования в области сельского хозяйства Мадагаскара направлены на то, чтобы страна стала крупнейшим производителем риса в Африке и одним из лидеров рынка... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T19:04

2024-11-10T19:04

2024-11-10T19:04

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Преобразования в области сельского хозяйства Мадагаскара направлены на то, чтобы страна стала крупнейшим производителем риса в Африке и одним из лидеров рынка продовольствия, заявила РИА Новости министр иностранных дел Мадагаскара Расата Рафарававитафика. "Сейчас мы являемся третьим производителем риса в Африке после Нигерии и Египта. Поэтому одна из наших основных целей - стать первым производителем риса в Африке, это не только вопрос выживания, но и важно потому, что Мадагаскар когда-то был житницей Индийского океана. И мы убеждены, что с учётом этого нового направления нашей общей государственной политики Мадагаскар определённо станет одним из лидеров в области (производства продуктов - ред.) питания", - заявила глава МИД Мадагаскара на полях первой министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка". Расата Рафарававитафика добавила, что Мадагаскару важно сосредоточиться на преобразовании сельскохозяйственного сектора экономики для решения вопроса продовольственного о6еспечения. "Первое, что мы делаем сейчас под дальновидным руководством нашего президента, - это действительно внедряем и интегрируем новые методы ведения сельского хозяйства, включая очень устойчивые семена, использование удобрений для жителей сёл и фермеров. Для Мадагаскара сейчас действительно важно сосредоточиться на обеспечении продовольствием", - заявила она. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20241110/ikra-1982901138.html

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мадагаскар, африка, нигерия, в мире