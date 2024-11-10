https://ria.ru/20241110/liksutov-1982851440.html

Ликсутов: производство машин и оборудования в Москве увеличилось на 24%

Ликсутов: производство машин и оборудования в Москве увеличилось на 24% - РИА Новости, 10.11.2024

Ликсутов: производство машин и оборудования в Москве увеличилось на 24%

За первые три квартала текущего года московские промышленники нарастили производство машин и оборудования на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года,... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T14:13

2024-11-10T14:13

2024-11-10T14:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. За первые три квартала текущего года московские промышленники нарастили производство машин и оборудования на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Машиностроительный сектор столицы сегодня представляют более 260 предприятий с общей численностью сотрудников свыше 11,7 тысячи человек. Отрасль играет важную роль в обеспечении производственных мощностей России, способствует созданию качественного оборудования и технологий, а также развивает инновационный потенциал Москвы. По поручению Сергея Собянина в столице разработан комплекс эффективных инструментов поддержки промышленности, благодаря которым предприятия модернизируют и расширяют площадки, осваивают новые рынки сбыта и увеличивают объемы выпуска продукции. Так, с января по сентябрь 2024-го производство машин и оборудования в городе выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка заказчикам увеличилась на 29% и превысила 173,5 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Ликсутова.За девять месяцев этого года производство металлообрабатывающих станков выросло на треть, холодильного оборудования — на 60%, конвейеров — на 8,5%, подвесного оборудования и подъемников — почти вдвое, а изготовление вентиляторов общего назначения — на 30%. Кроме того, в столице устойчиво развивается лифтостроение."Выпуском лифтов, сопутствующих компонентов и оборудования в Москве занимаются четыре крупных предприятия, двум из которых присвоен статус промышленного комплекса. При поддержке города заводы наращивают объемы производства, обеспечивают рынок качественной продукцией — сегодня каждый второй российский лифт производится в столице. По итогам трех кварталов 2024 года было изготовлено более 9,5 тысячи машин. В настоящий момент принято решение о формировании кластера вертикального транспорта, который позволит ускорить развитие отрасли", — отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Объединение в кластеры позволяет предприятиям эффективно сотрудничать, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки и повышать конкурентоспособность отечественной промышленности. Производственные объединения привлекают инвестиции и создают новые рабочие места, что ведет к росту экономической активности.Столица является крупным индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе работают более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов